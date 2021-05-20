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顧問像教區牧師…拜登下的白宮 不再看到實境秀般幕僚

記者顏伶如／綜合報導

白宮資深顧問唐尼倫(Mike Donilon)是拜登總統最信任的幕僚之一，但在西廂卻幾乎不引人注目；昔日同僚形容，個人風格彷彿教區牧師的唐尼倫不喜歡跟媒體談話，就連面對同事都惜話如金；在電話會議裡，更很少發言，講話時聲音幾乎讓人聽不到。

唐尼倫對拜登有著重要影響，行事卻極度低調，完全反映拜登執政下的白宮文化：這是白宮西廂過去數十年來，最沒有受到個人主義驅使的幕僚團隊。

前總統川普執政期間，白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)總被媒體追著跑，需要有專屬隨扈維安；川普任內首位白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)成了老牌娛樂節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)模仿對象；川普政策顧問米勒(Stephen Miller)不但民眾認得，還曾被噓出餐廳；前白宮新聞聯絡室主任霍普‧希克斯(Hope Hicks)向來新聞不斷，就連穿運動服離開家門，都有狗仔隊跟拍。

相形之下，拜登幕僚似乎努力避開外界目光，避免像川普幕僚群彷彿實境節目真人秀般的風波不斷。

明星級幕僚的現象早在川普上台前就存在；前總統柯林頓顧問畢葛拉(Paul Begala)說：「每個白宮都展現著總統的個性。」

他表示，柯林頓對於身邊幕僚享有高知名度並不以為意，「他很喜歡」。

畢葛拉分析，拜登與幕僚團洋溢著藍領階級特質，自己帶餐點上班，按時打卡，每天上崗工作。

紐約時報指出，拜登幕僚表現踏實工作態度的原因之一，在於拜登接手了公衛與經濟的雙重危機，拜登政府嘗試推動一個世代才會出現一次的大規模政策，施政結果將決定拜登能夠執政多久；如此大環境下，外界較少注意幕僚群的個人風格。

報導指出，跟先前兩任總統川普、歐巴馬相較，拜登較沒有因為個人特質而吸引死忠粉絲；川普與歐巴馬都是魅力十足的政治人物，靠著具高度吸引力的個人特色在政壇迅速崛起；而拜登主政下的白宮，資深官員比較像默默無名的官僚，而非過去明星級幕僚。

歐巴馬也是在經濟危機時上台，但核心幕僚如伊曼紐(Rahm Emanuel)、薇拉瑞‧賈瑞特(Valerie Jarrett)、艾哲洛(David Axelrod)一個個成為華府名人；報導說，歐巴馬仰賴明星級幕僚程度之深，常常讓內閣首長感到不是滋味，覺得遭到邊緣化，遠離層峰。

拜登 白宮 川普

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