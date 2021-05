作家新書爆料 歐巴馬曾批川普瘋子、性別歧視的豬

即將出版的新書「靈魂之戰:民主黨擊敗川普行動內幕」提到,歐巴馬在各種活動與顧問和金主交談時,多次嚴辭痛批川普,稱他是個「瘋子」。圖為該書封面。(取自Amazon網站)

根據即將出版的一本新書摘錄,前總統歐巴馬 在2016年川普 競選總統及其後來任職總統期間,曾持續於私人籌款活動中針對眾多議題痛批川普,用詞直率激烈到直稱川普「那個瘋子」、「種族主義 、性別歧視的豬」等。

「大西洋」月刊(The Atlantic)專職作家多維爾(Edward-Isaac Dovere)即將出版的新書「靈魂之戰:民主黨擊敗川普行動內幕」(Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Donald Trump),在他提供給「衛報」(the Guardian)的新書摘要中提到,歐巴馬在各種活動與顧問和金主交談時,多次嚴辭痛批川普。

據多維爾表示,川普2017年上任後,歐巴馬曾向金主說,川普是個「瘋子」;歐巴馬還曾對一群人說:「我沒想到我們會有一個種族主義、性別歧視的豬。」歐巴馬還曾稱川普是「他X的神經病」和「腐敗混蛋」。

美國前任總統素來習慣不公開批評自己的繼任者,尤其在總統新任初期,批評更屬罕見;歐巴馬這樣辛辣的評論內容與他在2016年大選後,對外公開表現出的含蓄、節制的風度,形成鮮明對比。

衛報這則消息刊出前,「紐約時報」也曾報導說,歐巴馬曾在一次活動中向支持者說,川普發表的是「本土主義者、種族主義者、性別歧視者」的言論。

據紐時報導,歐巴馬去年7月曾表示,川普「釋放出來的及他繼續嘗試利用的,是人們的恐懼、憤怒和不滿;在某些情況下,他們確實面臨艱難時光,看到自己的前途或居住的社區在衰退。川普試圖利用這一點,以本土主義者、種族主義者、性別歧視者的方式,重新導向。」

川普前任私人律師柯恩(Michael Cohen)也在大約同一時間於其新書中指出,川普曾對歐巴馬及已故南非領導人、民權鬥士曼德拉(Nelson Mandela),有過種族主義評論。