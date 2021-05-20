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作家新書爆料 歐巴馬曾批川普瘋子、性別歧視的豬

記者胡玉立／綜合報導
即將出版的新書「靈魂之戰：民主黨擊敗川普行動內幕」提到，歐巴馬在各種活動與顧問和金主交談時，多次嚴辭痛批川普，稱他是個「瘋子」。圖為該書封面。(取自Amazon網站)
即將出版的新書「靈魂之戰：民主黨擊敗川普行動內幕」提到，歐巴馬在各種活動與顧問和金主交談時，多次嚴辭痛批川普，稱他是個「瘋子」。圖為該書封面。(取自Amazon網站)

根據即將出版的一本新書摘錄，前總統歐巴馬在2016年川普競選總統及其後來任職總統期間，曾持續於私人籌款活動中針對眾多議題痛批川普，用詞直率激烈到直稱川普「那個瘋子」、「種族主義、性別歧視的豬」等。

「大西洋」月刊(The Atlantic)專職作家多維爾(Edward-Isaac Dovere)即將出版的新書「靈魂之戰：民主黨擊敗川普行動內幕」(Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Donald Trump)，在他提供給「衛報」(the Guardian)的新書摘要中提到，歐巴馬在各種活動與顧問和金主交談時，多次嚴辭痛批川普。

據多維爾表示，川普2017年上任後，歐巴馬曾向金主說，川普是個「瘋子」；歐巴馬還曾對一群人說：「我沒想到我們會有一個種族主義、性別歧視的豬。」歐巴馬還曾稱川普是「他X的神經病」和「腐敗混蛋」。

美國前任總統素來習慣不公開批評自己的繼任者，尤其在總統新任初期，批評更屬罕見；歐巴馬這樣辛辣的評論內容與他在2016年大選後，對外公開表現出的含蓄、節制的風度，形成鮮明對比。

衛報這則消息刊出前，「紐約時報」也曾報導說，歐巴馬曾在一次活動中向支持者說，川普發表的是「本土主義者、種族主義者、性別歧視者」的言論。

據紐時報導，歐巴馬去年7月曾表示，川普「釋放出來的及他繼續嘗試利用的，是人們的恐懼、憤怒和不滿；在某些情況下，他們確實面臨艱難時光，看到自己的前途或居住的社區在衰退。川普試圖利用這一點，以本土主義者、種族主義者、性別歧視者的方式，重新導向。」

川普前任私人律師柯恩(Michael Cohen)也在大約同一時間於其新書中指出，川普曾對歐巴馬及已故南非領導人、民權鬥士曼德拉(Nelson Mandela)，有過種族主義評論。

川普 歐巴馬 種族主義

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