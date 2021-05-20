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查國會暴動設跨黨派委會 眾院通過 參院難過關

編譯郭宣含／綜合20日電
國會眾院19日投票通過，將成立跨黨派委員會調查1月6日國會暴動，釐清真相。圖為暴動當天，一些川普支持者翻牆進入國會大廈。(路透)
國會眾院19日投票通過，將成立跨黨派委員會調查1月6日國會暴動，釐清真相。圖為暴動當天，一些川普支持者翻牆進入國會大廈。(路透)

國會眾院19日以252比175票表決通過成立委員會，調查1月6日國會遭攻擊事件，共有35名共和黨人倒戈，投票支持該案；由於參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)當天稍早變更立場反對此案，法案恐難在參院順利過關。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，共和黨領袖害怕知道真相，但國會有責任把事情調查到水落石出。

麥康諾表示，他幾經考量後，決定反對眾院民主黨人偏頗失衡的提案，「目前不清楚另一個委員會能從執法單位與國會現有成果中，再提出什麼新事實或進行什麼調查。」

川普18日晚間也發出聲明譴責此案，批評是民主黨的陷阱；他更點名麥康諾等人，要麥康諾與其他共和黨領袖聽清楚：「共和黨人必須更強硬更聰明，別再受激進左派利用。」

眾院共和黨少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)批此案會適得其反，而重複調查；共和黨眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)也批此提案，呼籲共和黨人齊聲反對。

一群國會警察致函表示，他們對麥康諾與麥卡錫最近稱沒必要成立新委員會深感失望。

不過仍有35名眾院共和黨人支持此案，人數比黨內支持彈劾川普者更多，顯示共和黨內出現部分分歧；僅有四名共和黨人在辯論時發言，多數共和黨人本周擔心此案會變成黨派調查，但其實新委員會兩黨會各派五人。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer，紐約州)表示，參院將進行表決，迫使共和黨人選邊站；「阻止謊言的唯一方式就是坦率回應真相與事實，客觀調查當日發生之事。」

暴動當天，一些川普支持者翻牆進入國會大廈。(美聯社)
暴動當天，一些川普支持者翻牆進入國會大廈。(美聯社)

他說，獨立委員會可以化解有關1月6日的不實資訊。

麥康諾2月表決認定川普煽動國會暴動的彈劾指控無罪，當時他雖譴責川普行為，但此後便避免談此話題；他19日引述已有多項針對國會暴動的聯邦調查，因此反對再設立委員會，因這會與其他調查重複。

不過眾院認為獨立委員會的調查範疇，會比參院目前的調查更廣泛，後者著重在國會維安與維安漏洞；眾院議案指出，新委員會不只調查國會維安，還有影響暴徒攻擊國會的原因等。

波洛西表示，共和黨領袖在表決前最後一刻反對，是因為他們害怕真相；她指出，民主黨已讓步夠多，「國會顯然有迫切負起責任調查出當日真相，並確保此事不再發生」。

圖為暴動發生時，議員們試圖躲藏。(美聯社)
圖為暴動發生時，議員們試圖躲藏。(美聯社)

共和黨 眾院 麥康諾

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