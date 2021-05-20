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川普遭刑事調查 前律師：可能夏末前被起訴

編譯陳韻涵／綜合19日電
紐約州檢察長詹樂霞宣布，對川普集團的調查由民事轉為刑事調查，前總統川普(左)則反擊該調查「腐敗」，是「美國歷史上最大的政治迫害」」。(路透)
紐約州檢察長詹樂霞宣布，對川普集團的調查由民事轉為刑事調查，前總統川普(左)則反擊該調查「腐敗」，是「美國歷史上最大的政治迫害」」。(路透)

紐約州檢察長將對川普集團啟動刑事調查後，前司法部代理聯邦總律師(Solicitor General)卡亞爾(Neal Katyal)18日表示，前總統川普和他的兩個成年兒子面臨嚴重的法律威脅；川普前律師柯恩(Michael Cohen)19日預測，川普可能在夏末前遭起訴，入獄的可能性增加。 

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)18日晚證實針對川普集團啟動刑事調查，至少一名觀察員表示，此案可能影響川普及其家人。

「州檢察長的書面通知並非尋常政治，不是來自(眾院議長)波洛西(Nancy Pelosi)，或拜登總統、副總統賀錦麗的聲明。」卡亞爾18日在「微軟國家廣播公司」(MSNBC)受訪時說：「這是一份討論刑期的通知。」

「檢察官們相信，有強烈的理由認定川普集團犯下多項罪刑。」卡亞爾並指出，州檢察長辦公室已與曼哈頓地區檢察官合作，後者在最高法院訴訟後取得川普的稅務資訊。

但卡亞爾不諱言表示川普可能會把責任推給兩個成年兒子艾瑞克(Eric)和小唐納(Don Jr.)；川普集團官網目前以艾瑞克和小唐納的照片為主。

卡亞爾說：「我猜川普也會把德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，共和黨)拉下水，或責怪他的兩個孩子。」

詹樂霞的發言人18日表示，川普集團已被通知調查，「本質不單只是民事案件」；這項調查2019年立案，調查內容攸關川普入主白宮之前的商業交易。

柯恩18日在推特張貼一張川普身陷囹圄的圖片；翌日，他告訴「紐約每日新聞」(New York Daily News)說，川普入獄的可能性更高了，「既然紐約地區檢察官和州檢察長辦公室通力合作，我認為(川普)很快就會被定罪，絕對會在夏末之前。」

川普 紐約州 小唐納

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