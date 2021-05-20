查辦川普轉刑事 紐約檢察長大動作 川普痛罵：腐敗

紐約州調查川普集團由民事轉刑事，川普批「腐敗」。(路透)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)18日晚間宣布，對川普 集團(Trump Organization)的調查已由民事轉為刑事，將和已對川普集團展開刑事偵查的曼哈頓 地區檢察官萬斯(Cy Vance)攜手，調查川普集團涉嫌虛報物業價值等經濟問題；前總統川普則反擊該調查「腐敗」，是「美國歷史上最大的政治迫害。」

詹樂霞辦公室發言人利維(Fabien Levy)證實，已向川普集團發出通知，表示對它的調查不再是單純的民事偵查，將涉及刑事，接下來的工作將與曼哈頓地區檢察官協作進行。

根據「華盛頓郵報」報導，此通知表明了民主黨籍的紐約州檢察長和曼哈頓地區檢察官已建立合作關係；自2018年以來，曼哈頓地區檢察官萬斯就針對川普及其家人和川普集團所涉可能的金融詐欺等犯罪，展開刑事偵查。

調查範圍包括川普向緋聞女性支付封口費、川普集團將數百萬元諮詢費作抵稅申報是否正當，以及流向川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)的資金。

詹樂霞則從2019年11月開始，對川普集團展開民事調查，偵查川普在曼哈頓及上州七泉鎮(Seven Springs)等多處地產在稅務等申報時虛報價值等違規行為，以及他通過信託基金獲得稅收優惠等行為是否違法。

川普19日就此發表聲明表示，對他進行的調查是「美國歷史上最大的政治迫害」，這種事情只會發生在第三世界國家，而不是美國，「如果你競選檢察長，卻通過政治報復來讓選民閉嘴，那麼我們就不再是一個自由的憲政民主國家。」

川普還稱，民主黨人無法在華府阻止他，所以把這個任務交給紐約州執法部門，讓他們去「幹髒活」，並稱「沒有什麼比拚命尋找犯罪的調查更腐敗的了。」

萬斯辦公室當日未置評；曼哈頓地檢今年早些時候已獲得川普個人和商業稅表，目前正對這些文件和多年來掌握的資料進行偵查；熟悉調查內情者透露，已經發現一些可能指向犯罪行為的證據。