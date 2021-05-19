美確診率下降 鄉村接種率低於都市 恐成防疫破口

新冠疫情紓緩加速，每州確診病例數都在下降，接種率也在增加。圖為12歲的加州少女14日接受新冠疫苗注射。(美聯社)

全美新冠肺炎感染與死亡率均呈現下滑趨勢，幾乎各州的新增確診病例至少減少5%；根據聯邦疾病防治中心(CDC )數據，逾六成18歲以上成人已接種至少一劑疫苗 ，上周更有超過60萬名12至15歲青少年注射了首劑疫苗，但鄉村接種率低於都市，恐影響全美控制疫情。

根據約翰霍普金斯大學18日數據，全球新冠肺炎確診1億6393萬9883例，死亡339萬8864人；美國 確診3299萬5817例，死亡58萬7188人。

美國過去一周平均單日新增確診約3萬2000例，不僅遠低於4月中單日逾7萬1000例，也創下去年6月底以來最低紀錄；而過去一周全美42州單日新增確診病例減少超過5%，不過拜登總統18日警告，在接種率低的州，確診數字恐再次攀升。

就死亡率而言，全美過去一周平均單日新增587人病歿，比一周前減少8%。

根據CDC18日數據，美國過去一周平均每天接種約180萬劑疫苗，單日接種速度自4月中高峰之後持續減速，因為多數最想接種者和可接種者已陸續接種完畢。

CDC數據指出，全美47.7％人口接種至少一劑疫苗，37.5%人口已接種完成；18歲以上成人接種至少一劑與接種完畢的人口分別為60%和47.6%；拜登總統最近訂定目標，要在7月4日前讓七成國人接種至少一劑疫苗。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)18日表示：「上周聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和CDC建議輝瑞疫苗可為青少年接種，不到一周內，我們已為逾60萬名12至15歲青少年接種；目前共逾410萬12至17歲青少年接種疫苗，包括我的兒子。」

白宮防疫小組資深顧問瑪瑟拉‧努涅斯-史密斯(Marcella Nunez-Smith)表示，更多少數族裔接種疫苗，有利提高全國疫苗接種率；她指出，郵遞區號可有效預測健康，到當地拜訪民眾並帶疫苗到社區接種似乎奏效。

非裔、拉美裔與原住民社區面臨嚴重新冠疫情；努涅斯-史密斯表示，在聯邦急難管理局(FEMA)的所有聯邦疫苗接種處中，約60%疫苗注入少數族裔臂膀，而聯邦政府社區健康中心則有約70%疫苗接種者為少數族裔。

此外，鄉村地區面臨日益攀升的新冠住院與病歿風險；根據CDC「死亡率與發病率周報」，截至4月，鄉村居民接種率38.9%偏低，低於市區居民45.7%的接種率；而且鄉村民眾要接種疫苗，交通時間比市區民眾更長。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)4月報告也呼應，每十名鄉村居民中，就有三人表示「絕對不會」接種，或唯有被要求才會接種。

目前全美約五分之一、約6000萬人口住在鄉村地區；CDC報告指出，若鄉村維持低接種率，恐不利美國控制新冠疫情。