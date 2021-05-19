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「我兒康復仍呼吸困難」白宮顧問籲年輕人接種

記者顏伶如／綜合報導
白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特18日以自己兒子染患新冠為例，呼籲年輕人接種疫苗。(美聯社)
白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特18日以自己兒子染患新冠為例，呼籲年輕人接種疫苗。(美聯社)

白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特(Andy Slavitt)18日指出，兒子去年秋天感染新冠病毒之後掙扎至今，病徵仍未消失；因此他呼籲年輕人應該踴躍接種新冠疫苗

斯拉維特在白宮新聞簡報會上說道，兒子去年感染新冠病毒後，一直被揮之不去的後遺症所困擾；他說，美國年輕人即使自認染疫後出現嚴重後果的風險比起老年人而言相對較低，還是應該捲起袖子去打疫苗。

他表示，十多歲的兒子就是被新冠病毒長期後遺症糾纏的美國人之一；他說，仍屬於青少年的兒子年輕、身材矯健，正值人生黃金時期，但感染新冠病毒的半年之後，仍然有著心搏過速(tachycardia)、呼吸困難等狀況，經常有著像得了流感一樣的症狀，雙手摸起來冰冷無比。

斯拉維特說：「很多年輕人都有這種狀況，還有許許多多的人情況更糟糕。」

持續數月之久的「新冠長期症狀」(long COVID)，科學界與醫界到目前為止了解並不多。

國家衛生研究院(National Institutes of Health)院長柯林斯(Francis Collins)今年3月間表示，該研究院已經展開有關「新冠長期症狀」以及可能療法的進一步研究。

研究人員希望釐清的重點在於，「新冠長期症狀」是否感染新冠病毒之後的特有狀況，還是與得了其他傳染病之後出現的狀況類似，只是略有改變；研究人員正在了解有多少民眾出現「新冠長期症狀」，以及出現症況的原因是否與新冠病毒根本無關。

斯拉維特說，年輕人如果不想因為染疫而長期掙扎，最好的自保之道就是打疫苗；他表示，年輕人可能認為，自己不會受到病毒影響，覺得沒必要打疫苗，也自認身體健康，甚至認識一些朋友得了新冠病毒後，其實生活都過得好好的，「但是，我們還在研究新冠病毒的長期影響」。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，大約300萬名17歲以下兒童感染了新冠病毒。他表示：「新冠疫苗非常重要，如果沒有打疫苗，就有染疫風險，不管年齡都一樣。」

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