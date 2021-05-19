專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

美國 在去年12月29日發現首位遭新冠變種病毒 感染的國民兵，當時已席捲歐洲的英國變種病毒B.1.1.7開始威脅美國，同時其他變種病毒也開始在國內匍匐，包括似乎可躲避抗體的南非與巴西變種病毒，還有俄勒岡、紐約與加州 出現的本土變種病毒；科學家擔心，美國恐出現變種病毒競賽。

對美國而言，新冠變種病毒出現的時機再糟不過，當時美國剛出現佳節過後的確診高峰，新冠疫苗又因為溝通不良與種種混亂而延誤配送。時至今日，B.1.1.7構成國內近四分之三的確診案例，但科學家認為其他變種病毒有機會在未來幾個月再釀麻煩。

紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因，包括民眾戴口罩、保持社交距離，或許還有病毒季節性的感染力消退，再加上數千萬名美國人接種疫苗；此外，相較於其他變種病毒，佔美國確診大宗的B.1.1.7病毒對於疫苗更不具抵抗力。

「老實說，我認為是我們走運。」耶魯大學傳染病專家格魯堡(Nathan Grubaugh)表示：「疫苗救了我們。」

加州研究人員1月發現有一種變種病毒有十種突變，不僅可能躲避有效治療新冠肺炎的抗體療法，還更具傳染力。美國在之後幾個月大幅改善變種病毒監控能力，光是在過去一周就辨識逾2萬8800種病毒基因組，幾乎佔10%的陽性檢測病例，隨後再上傳到全球共享流感數據倡議組織」(GISAID)線上資料庫。

結果加州變種病毒競爭力低弱，2、3月時病例數驟減，目前僅繼續盛行於北加州；截至4月24日，其在全國病毒檢測樣本中僅佔3.2%，B.1.1.7則高達66%。

而在東岸，研究人員2月發現在紐約州迅速傳播的B.1.526變種病毒，似乎可與B.1.1.7匹敵，當時分別佔全國約35%病例量，但B.1.1.7後來居上。

B.1.1.7似乎比目前幾乎所有已知變種病毒都更具優勢，但原因仍不明確；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)5月在國會聽證會時表示，目前B.1.1.7佔全國高達72%的病例。

不過專家提醒，雖然B.1.1.7更容易傳播，但傳播途徑並無差別；流行病學專家霍德克羅夫特(Emma Hodcroft)表示：「B.1.1.7還是無法穿越口罩，我們還是可以阻止病毒傳播。」