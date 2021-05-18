「抗疫」最後一哩路 地方領袖挨家挨戶勸打疫苗

隨接種疫苗的意願降低，拜登政府最後的疫苗接種努力，有賴地方團體挨家挨戶推廣。圖為在密西西比州克拉克岱爾市居民接種率偏低，當地非裔表示他們逐漸可以接受疫苗注射。(美聯社)

聯邦政府在體育館設立大型新冠疫苗 接種站，並將疫苗送往服務低收入 民眾的藥局和診所，但隨著人們接種疫苗的意願降低，拜登 政府最後的疫苗接種努力，有賴地方團體挨家挨戶推廣。

紐約時報報導，凱瑟家庭基金會(KFF)近期研究指出，僅9%受訪者表示尚未接種疫苗，但有機會就會馬上接種，顯示全國疫苗接種已趨近飽和；人口普查局的調查則顯示，約3000萬成人有意但尚未接種疫苗。

目前疫苗接種率趨緩，主要歸因於人們對疫苗抱持懷疑或拒打疫苗。

小兒科醫師艾拉‧史丹福(Ala Standford)表示，上周僅寥寥幾人到她的社區疫苗接種站打疫苗。她的診所對面有一間殯儀館和一間教堂，後者每周舉辦三次彌撒，其中一場專為新冠受害者舉辦；她自製新冠疫苗傳單送到教堂和殯儀館，沒想到反應不錯，許多員工和來參加活動的民眾利用空檔到她的診所接種單劑式的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

這番情景發生在費城西南部的勝利基督徒中心(Victory Christian Center)，這是當局推廣新冠疫苗接種的最新寫照。

史丹福領導的「非裔醫師新冠聯合會」(Black Doctors Covid-19 Consortium)是衛生部指派的1萬1000個新冠社區服務團之一；這些由志工、企業、倡議團體和社區組織集合而成的團體致力推廣疫苗接種，彌補被國家公衛體系忽略的族群。

相關組織活動上月起推行，其推廣對象針對那些只願意讓熟人接種疫苗的族群；這些社區團體每周與衛生部領袖舉辦電話會談，分享如何接觸尚未接種疫苗的族群，以及如何鼓勵這些人接種疫苗的經驗。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)上周將未接種疫苗的群體分為三類，分別為根據自我步調選擇者、需要更容易取得疫苗者，以及30歲以下不急著打疫苗的民眾。

就算部分組織以免費啤酒或運動票券當作誘因，鼓勵人們接種疫苗，俄亥俄州甚至推出每周抽五個100萬元的打疫苗樂透，但官員表示，史丹福這類地方領袖默默推廣疫苗接種，才是現階段鼓勵人們接種疫苗的動力，也是拜登總統達成7月4日前讓70%成人至少接種一劑疫苗目標的關鍵。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至17日，全美59.8%成人已至少接種一劑疫苗，47.2%成人完全接種疫苗。