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口罩新指南 白宮：一切以科學為歸依

編譯郭宣含／綜合17日電
白宮發言人莎奇17日再為新的口罩指南辯論，鼓勵民眾接種疫苗。(美聯社)
白宮發言人莎奇17日再為新的口罩指南辯論，鼓勵民眾接種疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)放寬口罩規定後遭諸多團體批評，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)17日為其辯護說，各地可依接種疫苗程度採取不同措施，但一切以科學為歸依；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)則預測，美國6月盛行率將大減，屆時會有更多人不戴口罩。

莎奇：各地可依接種程度採不同措施

「實施該規定會經過評估，人口與社區可採取不同作法，因為這很大幅度取決於整體和各社區的接種率。」莎奇說：「我們絕對尊重且重視，但我們仍以科學為依據。」

CDC主任：新規定不等於允許拿掉口罩

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也表示，口罩新規是取決於更新數據而決定，「我們現有的科學數據才剛出現，甚至就在過去兩周問世。」

但她也說：「這項規定不等於允許大眾拿掉口罩。」

前食藥局長憂6月前就沒人戴口罩

高特里布17日則預測：「6月以前就沒人會戴口罩了，我認為6月時美國新冠盛行率會大幅下降，我們可以不用再為此擔心。」

高特里布已接種完疫苗，但他表示本周與自家小孩購物時仍會戴口罩。

CDC口罩新建議引發部分困惑與顧慮，批評者擔心這會讓未接種疫苗者不戴口罩；但高特里布表示：「就算取消這些規定，現在那些不戴口罩的人還是不會戴口罩。」

對已接種完兩劑疫苗者，聯邦日前放寬戴口罩令，室內室外可不戴口罩，但各州奉行狀況不...
對已接種完兩劑疫苗者，聯邦日前放寬戴口罩令，室內室外可不戴口罩，但各州奉行狀況不一。例如加州表示將再延一個月，到6月15日才要全州取消口罩禁令。圖為在加州聖塔莫尼卡市戶外，多數人未戴口 罩。(美聯社)

高特里布表示，已接種疫苗的民眾可自行選擇是否戴口罩，就算在非經規定的場合戴口罩，也不該被嘲笑；他認為CDC新規定至少能讓一些猶豫不絕的美國人接種疫苗，「接種人口增加應不到10%，但應可再增加2%至5%。」

各州與地方仍可自行決定其口罩政策，例如新澤西州擬繼續維持室內戴口罩的規定，而北卡羅來納與俄亥俄州則依循CDC建議，完全放寬已接種疫苗者的口罩規定。

加州：6月15日前不會撤除口罩令

加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)14日指出，加州在6月15日前不會撤除口罩規定，好讓大眾與店家有時間準備並確保該州確診率降低。

加州州長紐森(Gavin Newsom)也表示，若加州維持少量新增新冠病例，可望在6月15日前幾乎撤除所有防疫令。

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