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1張圖：全美3299萬人確診 37.3%民眾已完成接種

「疫起」改變生活 大學生們有得有失、夢想變了

編譯林梅婕／綜合17日電

受到新冠肺炎疫情一年多來的影響，不僅一般民眾的生活產生巨大改變，大學生活也不再像莘莘學子們期待地那樣美好；受限於防疫政策，不再有小組討論和體育競賽，遠端學習經驗令人大失所望，大學生的夢想已經變了調；不過對有些人是失去，卻也有些人得到意想不到的收穫。

紐約時報報導，本月剛從杜克大學(Duke University)畢業的麥迪森·阿瓦拉多(Madison Alvarado)一直都將校園籃球隊視為她的生活的重心，但疫情爆發後卻再也沒有碰過籃球；而且畢業後的求職過程也不如想像中順利，只能先找份實習工作充當正職。

面對人生出其不意的挑戰，阿瓦拉多還是心存感激：「我習慣把每件事都計畫好，但疫情讓我學習到，如果事情無法照計畫來也沒關係，這讓我面對未知的事物不再感到害怕。」

然而，就讀新罕布夏州科比索耶大學(Colby-Sawyer College)的莎曼珊·穆罕默德(Samantha Mohammed)和她另一名室友可就不這麼想了；兩人因違反隔離規定外出，被其他學生檢舉，不僅被趕出宿舍，連住宿費也全被沒收。

穆罕默德說：「校園的氣氛人人自危，每個人都在找機會檢舉別人。」

今年就讀紐約市立大學建築學院的葛倫(Steven Grullon)經常需要在學校的工作室忙到很晚，卻因為疫情的緣故，工作室被迫關閉，讓他只能在家中完成所有繪圖作業。

葛倫表示，雖然在家工作比較容易專心，卻讓他失去資源的聯繫；他甚至表示，疫情這段日子也改變他對未來工作的憧憬。

剛畢業於南加大(University of Southern California)的賈桂琳·安德魯(Jacqueline Andrews)目前仍與七名室友同住，為了防止病毒進入家中，所有人一致規定訪客必須在近幾天檢測新冠肺炎且結果呈現陰性，家中的每個人也都不可以和非共同生活圈的人共乘車輛，但如此一來也壓縮他們的生活圈和社交活動。

隔離的日子雖然帶來許多不便，卻也讓一些人沈靜下來，藉這個機會探索自我，或是結交一些新朋友；阿瓦拉多就在這段時間認識一些不同生活圈的朋友，還啟發她對娛樂藝術的興趣。

疫情 紐約時報 新冠肺炎

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