商店也鬆綁 Target、CVS、星巴克響應脫口罩

「目標」大賣場、CVS連鎖藥房及星巴克咖啡店等賣場紛紛表態，將不要求打過兩劑疫苗完成接種者，戴口罩入內購物。(路透)

包括沃爾瑪(Walmart)、好市多(Costco)、目標超商 (Target)、喬氏超市(Trader Joe's)、CVS連鎖藥局、星巴克(Starbucks)、奇波雷墨西哥燒烤(Chipotle Mexican Grill)在內等店家，對於已經完成新冠疫苗 接種的消費者，都不再要求進入店內必須戴口罩 ，除非當地政府有規定。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)上周對於完成疫苗接種民眾的戴口罩規定做出調整之後，某些商家也隨之更改防疫措施；零售業者均表示，對於地方政府頒布的戴口罩規定，都將繼續遵循。

加州衛生主管官員17日表示，室內戴口罩規定將持續到今年6月15日。

目標超商、CVS連鎖藥局、星巴克、奇波雷墨西哥燒烤在17日加入其他商店行列，對於已完成接種的民眾不再要求帶口罩，除非州政府或地方政府仍有民眾進入店家必須戴口罩的規定。

「目標」大賣場、CVS連鎖藥房及星巴克咖啡店等賣場紛紛表態，將不要求打過兩劑疫苗完成接種者，戴口罩入內購物。(美聯社)

疾管中心13日宣布，已經完成疫苗接種的民眾，在室內已經不再需要戴口罩，在絕大多數的室內或戶外環境裡，也不再需要保持6呎社交距離。

完成接種(fully vaccinated)的定義，在第二劑輝瑞(Pfizer)疫苗或莫德納(Moderna)疫苗施打屆滿兩周後，或只須單劑施打的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗接種兩周後。

沃爾瑪、好市多、喬氏超市及Publix連鎖超市是第一波允許已完成接種消費者不必戴口罩的商店；居家修繕零售商家得寶(Home Depot)、服飾品牌蓋普(Gap)及美妝連鎖店Ulta Beauty等則說，消費者上門必須戴口罩的規定目前並未改變，但將評估最新狀況的發展。

疾管中心突然政策大轉彎，讓許多民眾感到無所適從；雖然新規定有助於鼓勵更多民眾接種疫苗，但某些民眾則擔心，新規定完全採行榮譽制，民眾自己說了算，並未接種疫苗的民眾可能因此鑽漏洞不戴口罩。

疾管中心統計，截至15日為止，全美人口約有47%已經至少接種一劑新冠疫苗，其中有37%民眾已經完成接種。