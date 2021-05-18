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美將成為世界疫苗庫 6月底前分享全球8000萬劑

記者張文馨／華盛頓報導
德州早就解除口罩令，17日出現零死亡情況。圖為在休士頓一家餐廳聚會的朋友都表示「能看到對方的臉，真好!」(Getty Images)
德州早就解除口罩令，17日出現零死亡情況。圖為在休士頓一家餐廳聚會的朋友都表示「能看到對方的臉，真好!」(Getty Images)

美國新冠疫情因國民普遍注射疫苗獲緩解，但全球許多地區仍因缺乏疫苗，導致疫情積重難返；拜登總統17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑由美國核准使用的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)三款疫苗與外國分享，也不會藉此擴張影響力，但美國仍將成為分享最多疫苗的國家。

「我們深知在全球疫情受控前，美國人不會安全無虞。」拜登也指派白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)，負責這項全球疫苗分享計畫。

白宮上月26日曾宣布，將在6月結束前，釋出6000萬劑目前在美國尚未核准使用的阿斯特捷利康(AZ)疫苗，供他國使用。

6月底前將分享全球8000萬劑

若加上拜登最新宣布追加的2000萬劑疫苗，美國將在6月底前，與全球分享8000萬劑新冠疫苗。 

到目前為止，美國向加拿大與墨西哥分享了450萬劑的AZ疫苗，輝瑞藥廠在滿足承諾給美國政府的供應量後，日前也開始出口疫苗到其他國家。

中華民國已向美表達爭取疫苗

白宮尚未宣布疫苗供應的細節與哪些國家受惠，但台灣疫情突然嚴峻，中華民國駐美代表蕭美琴表示，已經向美方表達爭取這波釋出的疫苗。

不帶目的分享 佔美國總產量13%

這也是拜登在大力鼓吹國民施打疫苗之後，首次表態願將國內使用中的疫苗與他國分享；拜登說，等於到6月底前，美國疫苗總產量的13%將出口，美國將成為世界疫苗庫，不帶推動影響力的目的分享疫苗，超越俄羅斯和中國總和的1500萬劑。

美國CDC統計，總人口中的37%，約1.2億人已經完成疫苗接種，至少接種一劑者，也有47.3%，約1.5億人。

拜登說，18日就會有6成美國成人接種至少一劑，7月4日美國獨立紀念日前，要達到7成目標。

美聯社報導，國內對疫苗需求量在最近數周內急劇下降，CNBC報導，過去7天的疫苗施打量為190萬劑。

拜登透過演說呼籲，國人持續接種疫苗，「未接種者最終可能必須付出代價」，現在全美50州的確診數都在下降，「但疫苗低普及率之處未來可能面臨確診數回升，這是不必要發生的悲劇。」

美確診數續降 平均日增3.3萬人

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國確診數持續下降，目前平均日增3.3萬人，為去年六月以來最低；至17日晚間9時為止，美國有3299萬人感染新冠，58.6萬人死亡；全球感染者達1.6億人，338.5萬人死亡。

路透報導，美國上周的新冠死亡人數為近14個月來最低，截至16日，當周死亡人數總計為4165人，與一月平均每天超過3000人身故的死亡高峰相較，上周平均每天死亡600人。

華爾街日報報導，由於年長者高比率接種疫苗，新冠住院者有年輕化趨勢，若年輕人仍不願接種疫苗，則將延後疫情大流行的終結日；根據統計，住院治療的年齡層中，65歲以上美國人佔28.5%(比一月初減少24.5個百分點)，18歲到49歲者有36%(增加15.5個百分點)，50歲到64歲達32.4%(增加7.1個百分點)。

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