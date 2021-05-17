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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

戴不戴罩看法兩極 美部分打過疫苗民眾 仍不敢摘罩

編譯林梅婕╱綜合16日電

新冠肺炎爆發至今已奪去全美超過58萬人的性命，但隨著疫苗接種規模擴大疫情逐漸受到控制，許多民眾迫不急待摘下口罩、回歸正常生活；聯邦疾病防治中心(CDC)也終於在13日放寬配戴口罩的標準，讓已完成疫苗接種的人可在多數公共場合中不戴口罩，但民眾的想法卻出現分歧，有些人對於脫下口罩仍感到猶豫不決，也有人堅持繼續將口罩帶著。

目前全美完成接種疫苗的人口已超過三分之一，來自密蘇里州堪薩斯城(Ka nsas City)的妲妮絲·達克沃斯(Denise Duckworth)也是其中之一；當她漫步在爵士之都紐奧良，一邊享受著當地音樂氣息逐漸活絡，她說道：「我一直都反對戴口罩，我也認為這些防疫規定都是假的。」

不過有些人對CDC放寬口罩規定仍有質疑，或是擔心變種病毒的傳染力更強，不敢輕易脫下口罩；來自阿拉巴馬州的珍·梅西(Jan Massie)即使已完成疫苗接種，仍緊戴著口罩：「我去到一些已經不用戴口罩的地方時，我還是會戴著，而我發現有很多人都跟我一樣。」

另一名來自紐約的居民博德爾(Alex Bodell)也認為戴著口罩讓他比較有安全感：「我覺得這樣心理上比較舒服，雖然我已經完成接種。」

根據CDC最新指示，無論有無接種疫苗，民眾搭乘大眾運輸工具，或前往醫院、監獄、庇護所等人潮擁擠的地方時仍須配戴口罩，而部分接種或尚未接種疫苗的人也都必須持續將口罩戴著；雖然口罩還無法全面卸下，但這對經濟活動的開放已經是一大助力。

目前正在北達科他州就讀大學的20歲學生柯特(Andrew Kodet)就表示自己已完成接中，將按照CDC規定行事：「對我來說，這和政治一點關係都沒有。如果你已接種疫苗，代表你也為控制病毒傳播盡了一份心力，是時候讓我們重建生活了。」

然而，有些地方政府並未跟進CDC；人在舊金山經營一家咖啡店的老闆勞倫斯(Justin Lawrence)透露，他還是得遵守當地政府的規定，要求他的客人在室內戴上口罩：「因為你無法從外表看出他們有沒有接種疫苗，這又讓我們這些經營小本生意的商家陷入兩難。」

口罩 疫苗 CDC

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