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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

紐時：8成受訪學者籲公共場所戴口罩 應至少1年

編譯林育正╱綜合16日電
部分接種完全的喬州居民，14日未戴口罩在亞特蘭大環城步道健行。 (美聯社)
部分接種完全的喬州居民，14日未戴口罩在亞特蘭大環城步道健行。 (美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)在14日突然宣布完成疫苗接種的民眾，在大部分場所已不須戴口罩，連日來引起公衛界軒然大波。紐約時報先前針對傳染病學者進行民調，有高達八成認為，民眾應繼續維持戴口罩的習慣一年。

另外，目前全美接種人口仍不及40%，現在與他人接觸是否要戴起口罩，似乎只能仰賴互相信任。

聯邦官員表示，已接種民眾能在室內，與其他已接種民眾接觸，多數傳染病學者對此表示同意。不過CDC更新後的防疫規範表示，除了看診間與大眾交通工具，已接種民眾不論聚會規模和室內或室外，皆不需戴口罩。

紐時曾於4月下旬至5月上旬，針對723名傳染病學者進行調查。調查發現，僅有5%的傳感病學家認為，今夏前在室內不需戴口罩。但在演唱會或示威等人群聚集的戶外場所，88%的傳染病學家表示，即便已完成接種仍應戴口罩。

學者指出，美國民眾不想再戴口罩，甚至有許多人早已停止戴口罩。雖然許多學者同意CDC只要完成接種，就能恢復過往的聚會方式。但CDC進一步表明接種者即使與數量不明的未接種者接觸，也不必戴口罩，引起傳染病學者質疑。

不過其他專家也承認，制訂這樣的政策，目的在於刺激經濟，以及鼓勵更多民眾接種。儘管如此，仍必須持續戴口罩，畢竟現在的接種人數尚未達到大幅減慢傳染的程度。天普大學醫生費斯洪(Luther-King Fasehun)呼籲：「直到傳染大幅減少之前，都要戴口罩。」

此外，也有四分之一的傳染病學者表示，未來在部分特定場所，必須無限期保持戴口罩的習慣；傳染病學者表示自己也計畫在飛機上與演唱會，以及冬季流感季節持續戴口罩。

目前全美完成接種的人口僅三成出頭，代表在室內多數人仍須將口鼻遮好。但由於聯邦政府多次拒絕「疫苗護照」的政策提案，因此拿下口罩只能自由心證。

日前被問及民眾怎麼知道其他人已接種，拜登總統首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，並沒有辦法知道。他說：「你必須靠他人誠實以對。」

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