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台新冠肺炎確診 本土激增333例

全球最小…8月大男嬰接種輝瑞疫苗 父母都是醫師

編譯柯立偉╱綜合16日電

隨著疫苗接種資格的擴大，現在12歲以上人口均能接種疫苗，但12歲以下的兒童及嬰兒因仍缺乏研究資料，聯邦疾病防治中心(CDC)尚未開放接種。不過，相關研究正如火如荼進行中，紐約州一名八個月大男嬰日前已成為全球完整接種輝瑞(Pfizer)疫苗最年輕的人。

來自紐約州鮑德溫思維爾(Baldwinsville)的八個月大男嬰明科拉(Vincenzo Enzo Mincolla)，本月12日在紐約州立大學上州醫學大學(Upstate Medical University)接受疫苗試驗，接種劑量只有三微克，約是一般成人的十分之一。

研究人員杜馬修斯基博士(Joseph Domashowske)表示：「受試的16名嬰兒沒有任何人出現不良反應或副作用，我們推測可能是劑量過低的關係。目前正在採檢所有受試嬰兒及兒童的血液樣本，如果抗體過低或根本未產生抗體，代表劑量不足，那麼我們就會加重劑量，再實驗一次。」

明科拉的父母都是醫師，父親麥克‧明科拉(Mike Mincolla)在東雪城(East Syracuse)的一間家醫科診所執業，母親瑪麗莎‧明科拉(Marissa Mincolla)則在兒子受試的上州醫學大學擔任放射科醫師。

麥克表示，最快速、最安全終結疫情的方法就是疫苗，因此讓兒子接受疫苗試驗時，「沒有半分疑慮」；他並且自豪地說：「這麼年輕的受試者必會在疫苗史上寫下一章，我們這是在協助醫學的發展。」

根據研究，嬰兒及兒童罹患新冠病毒的機率較低，即使染疫也少有重症。然而，對嬰兒及兒童真正可怕的不是新冠病毒本身，而是因新冠病毒而引發的小兒多系統發炎症候群(MIS-C)。

目前雖然沒有研究能直接證實新冠病毒與MIS-C之間的關聯性，但罹患過新冠病毒的兒童高達9成以上都會出現MIS-C的併發症，影響範圍廣及心臟、肺臟、血管、腎臟、消化系統、大腦、皮膚及眼睛，因此針對嬰幼兒研發適當的疫苗，仍刻不容緩。

疫苗 紐約州 上州

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