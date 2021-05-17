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台新冠肺炎確診 本土激增333例

CDC急轉彎？未接種者應繼續戴口罩 瓦倫斯基：無關政治

編譯潘勛╱綜合16日電
CDC主任瓦倫斯基16日在電視受訪時再度對CDC的口罩政策急轉彎辯護，聲稱都是基於科學結果做出政策。(Getty Images))
CDC主任瓦倫斯基16日在電視受訪時再度對CDC的口罩政策急轉彎辯護，聲稱都是基於科學結果做出政策。(Getty Images))

(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky )16日為鬆綁戴口罩新規定再次辯護，指新規並未允許普遍可不戴口罩，CDC只想強調疫苗完全接種的人，可不戴口罩，疫情下可保命平安，但未接種的人，繼續戴口罩，更要趕快去接種；國家過敏和傳染病研究院(NIA ID)院長佛奇指出，新冠疫情曝露出國家確實有無法接受的衛生差別待遇，對有色族裔傷害特別大。

瓦倫斯基16日接受福斯周日新聞網(Fox News Sunday)訪問時另強調，新的口罩指南與公眾施壓，以及政治考量毫無關係；「假如您接種疫苗完成，本中心便認為您對疫情有抵抗力了，可以拿下口罩，不再因新冠病毒，而有感染重症或必須住院之虞」。

瓦倫斯基另對美國廣播公司新聞網(ABC News)表示，沒接種疫苗者就不平安，應該繼續戴口罩，快去接種疫苗則更好。

美聯社16日報導，佛奇透過網路轉播向愛默蕾大學藝術與科學學院畢業典禮致詞，指新冠疫情如熊熊火炬，照亮美國社會的缺陷，很多少數族裔成員從事基本工作而更可能感染新冠肺炎，如果有高血壓、慢性肺炎、糖尿病或肥胖症等毛病，更容易感染病毒。

佛奇：疫情曝露歧視 不容否認

佛奇表示，目前這些「共病」現象很少被視為族裔因素所致，醫學界幾乎都認為某些人的衛生條件不佳，與社會因素有關；不少有色族裔發現自己一出生就取得足夠營養、醫療照護，以及美國社會不容否認的種族歧視，處於矮人一等的局面。

佛奇認為，要矯治社會缺點，必須花幾十年心血，他敦促畢業生們要加入解決這些問題；就算社會回返「一定的正常狀態」，人們也不該忘記，新冠疫情讓有色族裔得病送醫及喪生，大到不成比例。

佛奇藉此鼓勵畢業生要勇於求變，抓住自己人生、職涯的新機會，設想人所未料的事態，獻身於此，定能找到喜悅及快樂的泉源。

拜登總統首席醫療顧問佛奇16日在對亞特蘭大市的艾默瑞大學畢業典禮的視訊演講中語出...
拜登總統首席醫療顧問佛奇16日在對亞特蘭大市的艾默瑞大學畢業典禮的視訊演講中語出驚人，指歧視導致醫療資源不均，非裔西語裔病歿人數偏高。(美聯社)

口罩 疫情 佛奇

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