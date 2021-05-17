各州學區檢測不同調 部分拒測 專家看法也分歧

全美疫情減緩，學生逐漸返校上課，但學童到校如何檢測，全美各州各學區標準要求各異，檢測方式也不同，沒有統一防疫辦法。圖為在新澤西州澤西市4月底放寛返校上課防疫規定，戴著口罩的三年級學生排隊入校。(美聯社)

新冠肺炎疫情趨緩，各州各地學區 恢復到校面授上課，但各學區的新冠病毒檢測 方法不盡相同；巴爾的摩、紐約和芝加哥等城市的學童透過鼻腔拭子或唾液樣本檢測新冠病毒，但部分學區不願檢測學生是否染疫。

各地教育與健康官員採取不同方式篩檢 師生及教職員是否染疫，部分州更拒絕接受拜登政府撥發的數十億元經費進行校內病毒篩檢作業。

支持檢疫的學區官員認為，校園篩檢是確保校區安全重啟並控制病毒傳播的重要舉措，唯恐年輕人染疫卻無症狀，多數教師已接種疫苗而難以檢測出病毒。

但也有許多學校行政人員及家長認為疫情引起的困擾，可能比檢測病毒來得擾人，畢竟年輕人染病並不會像成人般病重，且若檢出確診病例就要啟動隔離措施，迫使學生重回居家避疫遠端學習。

內布拉斯加州校監約根森(Bryce Jorgenson)對於南谷(Southern Valley)公立校區家長支持校園病毒檢測抱持懷疑態度，當地有370名學生的偏遠校區3月即廢除強制口罩令。

愛阿華州及愛達荷州的民選官員拒絕數百萬元的校園新冠檢測聯邦資金以明志；共和黨的愛達荷州雷諾茲(Kim Reynolds)說：「取回你的9500萬元，(拜登總統)認為新冠肺炎疫情才剛開始。」

愛達荷州州眾議會也拒絕接受4030萬元的聯邦資金；該州聯邦眾議員尼可拉斯透過電郵表示，「學校並非醫療機構，我們不想增加學校的責任和負擔，這正是我們需要專業醫療人員的原因。」

隨著愈來愈多人接種疫苗且新增確診病例減少，專家對於校園檢測病毒的看法分歧。

支持校園檢測的史丹福大學(Stanford University)醫學系教授索羅門(Joshua Salomon)說，檢測學生是否染疫有助遏止病毒擴散和變種。

舊金山加大(UCSF)醫學系教授莫妮卡‧甘地(Monica Gandhi)則說，全國疫苗接種計畫讓篩檢變得較無助益，具備免疫力的人們不太可能染疫，錯誤的校園確診也可能導致校方回歸遠距教學的不良後果。