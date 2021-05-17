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這家公司撞名新冠鬧笑話 自嘲「品質具傳染力」

編譯郭宣含／綜合16日電

卡森(Norm Carson)2020年2月在阿姆斯特丹參加貿易展時，正是新冠肺炎開始襲捲全球之際，當時世界衛生組織(WHO)公布大流行病的正式名稱為「新冠肺炎」(COVID-19)，而卡森恰好是「新冠公司」(Covid Inc.)的執行長；這番撞名因此多出不少笑話。

卡森表示：「我們那天去以為會看到一些客戶、進行一些訓練，就是普通的日子；然後在你注意到之前，他們就宣布了大流行病的名字。」

大流行病的名字就是新冠肺炎，巧合的是，卡森正是新冠公司的執行長；成立約40年的新冠公司位於亞歷桑納州坦佩市(Tempe)，該家公司的纜線與其他視聽設備銷售全球。

卡森記得當天在自家公司的牌子前拍了一堆照片，然後他突然想到這可能是個契機；但由於新冠公司透過經銷商販售產品，因此這個倒霉的巧合並未讓新冠公司知名度大開。

卡森指出：「多數時候，這個巧合並未影響我們太多，在我看來，反而出現更多有趣的事。」

例如，有民眾在新冠公司大樓外張望，然後進去說要進行新冠篩檢；卡森表示：「所以我們老是要跟大家解釋，我們沒提供這項服務，我們跟這波疫情一點關係也沒有。」

新冠公司人員本想將公司名為「影片公司」(Video Company)或簡稱為「Vidcos」，但因為已經有很多叫作Vidcos的公司而作罷；卡森解釋，公司希望脫穎而出，當時一名快遞司機便想出「新冠」的名字。

卡森淡然看待這件巧合，但也表示疫情很嚴肅，但當大流行病跟公司名稱撞名時，「除了一笑置之還能怎麼辦？」

他說有很多顧客想幫公司想廣告口號，像是「新冠，我們先來的」，或者「唯一具傳染力的就是我們的品質」；卡森表示：「我們聽到大家一直開這些玩笑，很多人打電話進來問『真的假的？』你只能微笑說『千真萬確』。」

卡森說，其公司無意改變名號，「我們做生意40年了，我想這會成為公司歷史的一部分」。

新冠肺炎 疫情 篩檢

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