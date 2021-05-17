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台新冠肺炎確診 本土激增333例

解封在即 今夏犯罪率恐飆升 疫期購槍率增加藏隱憂

編譯柯立偉／綜合16日電
今夏犯罪率可能飆升，全美各大城市都在加強警力部署，提高社區民眾見警率以威懾犯罪的發生。圖為加州橙郡杭廷頓灘警方逮捕一名白人至上主義者。(Getty Images)
今夏犯罪率可能飆升，全美各大城市都在加強警力部署，提高社區民眾見警率以威懾犯罪的發生。圖為加州橙郡杭廷頓灘警方逮捕一名白人至上主義者。(Getty Images)

隨著新冠疫情趨緩、解封在即，以及傳統上作為「犯罪熱季」的夏季即將來臨，全美各大城市警方正加強部署，以應付今年夏季可能飆升的犯罪率。相關單位表示，解封的城市愈來愈多，也有愈來愈多人回歸正常生活，發生重大犯罪的機率也愈來愈高。而且疫情期間民眾購槍率顯著增加，這些槍械被使用於犯罪的機會也很高。

今夏可能飆升的犯罪率，從現在的犯罪數據就能看出端倪。以德州達拉斯為例，今年已發生75起殺人案，比起2020年同一時期的58起，增加17起，上漲22%；芝加哥今年則已有195起殺人案，比起2020年同一時期的160起，增加35起，增幅 18%。

因此全美各大城市目前都在加強警力部署，提高社區民眾見警率以威懾犯罪的發生。新澤西州澤西市公共安全主任希亞(James Shea)表示，目前在全市的犯罪熱點加強駐警，並增設監視器；達拉斯警長葛西亞(Eddie Garcia)也說，將會在達拉斯傳統上犯罪率較高的地方增設警力。

而作為全美最大城的紐約，也是警方加強防範犯罪的重點城市。今年目前為止紐約已發生146起殺人案，比起2020年同一時期的115起，增加了31件，增幅達27%。市警總警司哈里森(Rodney Harrison)表示，夏季通常是犯罪的高峰，2020年夏季的槍擊案是近24年來最多，因此為防止今夏可能飆升的犯罪率，已針對各大犯罪熱區部署了逾200名警員。

然而，哈里森也指出，紐約警方今年要面對的除上升的犯罪率外，就是疫情期間因種族問題導致的警民關係緊繃。雖然疫情期間多起警察殺人案都不是發生在紐約，也跟紐約警局無關，但民眾對於整體警察的信任度，也會影響到紐約民眾對紐約警察的信任度，因此今年警方的業務可能獲多或少會遭受阻力。他說：「今年業務推廣的另一項重點，就是要重建警察與社區民眾之間的信賴關係。」

紐約 警察 疫情

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