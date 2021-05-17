「取消不退訂」 航空公司客訴暴增 折價券期限又快到期

自新冠疫情爆發至今，關於航空公司「取消不退訂」政策的客訴案件暴增。圖為芝加哥機場。(Getty Images)

過去一年來，受疫情 影響航班大亂，各大機場航班資訊告示牌上清一色的「取消」字眼，讓全球各家航空公司蒙受巨大損失。然而，各家航空公司行之有年的「取消不退訂」政策卻在今年受到嚴重挑戰。自疫情爆發至今，關於航空公司「取消不退訂」政策的客訴案件，暴增5500%，有些旅客仍在與航空公司周旋退費，部分接受以哩程、折價券等非現金方式退費的旅客，現在也漸漸發現他們的使用期限快到期了。

聯邦交通部自去年3月起，接到累計高達9萬件的相關客訴案件，比前一年同一時期的1500件，案件爆量57倍。非營利組織「消費者聯盟」(Consumers Union)的航空諮詢師麥基(Bill McGee)說：「我沒看過哪個單一議題能激起這麼大量的反彈，許多事情航空公司一開始就錯了。」

麥基表示，各家航空公司一邊手裡拿著聯邦政府給的紓困金，卻還一邊扣著應退還給消費者的機票費用。他預估，航空公司約還有100億至130億元左右的應退款項未退。

自新冠疫情爆發至今，關於航空公司「取消不退訂」政策的客訴案件暴增。圖為旅客在邁阿密機場辦理登機手續。(Getty Images)

不過，航空公司卻說比起疫情前，現在的退費政策已調整得非常有彈性。美國 航空發言人表示，美國航空旗下七間航空公司已在受疫情影響而大量失血的一年間，累計現金退費超過130億元，約是去年營收的20%。至於以折價券等非現金方式的退費，雖有使用期限，但期限已經多次延展，目前已允許旅客最晚得在2022年3月以前使用。

雖然美國航空的作法稍有彈性，但折價券的使用期限是否延展，每間航空公司的作法仍不同。旅客使用前，仍須自行與航空公司卻認。

針對航空公司的退費政策引起民怨四起，康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員 布魯曼索(Richard Blumenthal)與麻州同黨籍的聯邦參議員馬基(Edward Markey)，呼籲航空公司應以現金退費，不要以哩程或折價券代替；至於已發出的折價券，則不應限定使用日期。兩位參議員均表示，將會推出相關法案要求航空公司貫徹。聯邦交通部自去年以來也發布過兩次指示，提醒航空公司務必退費。