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以巴開火6天145死 以色列再轟加薩 炸毀美聯社等媒體大樓

編譯潘勛╱綜合15日電
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的軍事衝突，15日繼續擴大。以色列飛彈15日攻擊炸毀美聯社和半島電視台位於加薩走廊的辦公大樓，大樓全部倒塌，但大樓內人員事先接獲通知已提早疏散。(Getty Images)
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的軍事衝突，15日繼續擴大。以色列飛彈15日攻擊炸毀美聯社和半島電視台位於加薩走廊的辦公大樓，大樓全部倒塌，但大樓內人員事先接獲通知已提早疏散。(Getty Images)

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯，爆發軍事衝突15日進入第六天，目前已造成至少145名巴勒斯坦人喪生；以軍派戰機空襲大肆破壞，夷毀許多建築物，包括美聯社等媒體所在的大樓也被列為打擊目標；白宮警告以色列千萬仔細，不可傷害媒體人員，拜登總統雖支持以方自衛行動，但15日分別致電以、巴領袖，呼籲降低衝突。

美聯社報導，以色列空軍15日大舉空襲加薩走廊，炸毀多棟建築物，包括一名「哈瑪斯」民兵組織高層的住宅，殺死一處難民營一家十口，其中大多數是小孩。

最新以巴軍事衝突，15日邁入第6天，雙方沒有停火跡象，已造成加薩走廊境內至少14...
最新以巴軍事衝突，15日邁入第6天，雙方沒有停火跡象，已造成加薩走廊境內至少145人喪生，包括41名小孩。以色列方面也傳出至少10死，包括2名孩童。圖為巴勒斯坦哈馬斯15日自加薩走廊南部，朝以色列，發射火箭砲。(Getty Images)

在特拉維夫市海邊的遊客，15日聽到空襲警報，身著泳衣，就地避難。(Getty I...
在特拉維夫市海邊的遊客，15日聽到空襲警報，身著泳衣，就地避難。(Getty Images)

在加薩走廊內的一家醫院中遭到以軍飛彈襲擊而受傷的幼童。(Getty Images...
在加薩走廊內的一家醫院中遭到以軍飛彈襲擊而受傷的幼童。(Getty Images)

哈瑪斯組織則連串發射火箭打入以國境內，直到深夜，特拉維夫市仍受到攻擊；一名住濱海市郊的男子在家中遭火箭命中身亡。

華爾街日報(WSJ)則報導，巴勒斯坦人抗議以國轟炸加薩，連續第二天在以國西岸占領區與以軍發生衝突；巴人紅新月會表示，過程中至少一名巴人死亡，78人受傷，有些是直接被打死。

美國特使團已抵達當地，不斷升高呼籲雙方停火；交戰前五天，住加薩走廊的巴人至少145人喪生，其中有41名兒童、23名婦女，以色列這邊則有八人死亡，其中七人是平民，包括一名五歲大兒童。

拜登總統15日首次與巴勒斯坦總統阿巴斯及以色列總理內唐亞胡通電話，呼籲各方抑制。...
拜登總統15日首次與巴勒斯坦總統阿巴斯及以色列總理內唐亞胡通電話，呼籲各方抑制。(路透)

巴勒斯坦總統阿巴斯15日首次與拜登總統通電話，商討最新的以巴軍事衝突。(路透)
巴勒斯坦總統阿巴斯15日首次與拜登總統通電話，商討最新的以巴軍事衝突。(路透)

以色列總理內唐亞胡。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡。(美聯社)

拜登總統15日分別致電以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，與巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmoud Abbas)。這是拜登1月就任以來，首次與阿巴斯通電。拜登呼籲雙方降低衝突。拜登強調「哈瑪斯必須停止朝以色列境內發射火箭」。在此之前，以方15日仍升高攻勢，矢言粉碎哈瑪斯組織在加薩走廊的戰力。

以巴衝突爆發以來，以色列已夷平加薩市某些最高的辦公及民宅建築，宣稱裡面窩藏哈瑪斯軍事基礎設施的單位。

轟炸前1小時先警告 人員撤離

但以方砲火15日轉向高12層的「賈拉亞」(al-Jalaa)大樓，國際媒體如美聯社、半島(Al-Jazeera)有線電視網等媒體的辦公室都在當地，還有幾個樓層是公寓；內唐亞胡發表電視演說，指哈瑪斯的軍方間諜網就由該大樓展開行動；以軍另譴責哈瑪斯用記者當人肉盾牌，但沒有提出證據佐證。

以軍15日下午先打電話給賈拉亞大樓的業主，警告一小時之內就要進攻，美聯社員工及其他住客平安撤離沒多久，三枚飛彈就擊中大樓，把建築物化為一大團斷瓦殘垣，塵埃蔽空。

以軍鎖定並摧毀該社及其他新聞組織加薩駐在的賈拉亞大樓，令美聯社十分驚駭。美聯社執行長普魯伊特(Gary Pruitt)譴責以軍這項行動。他表示，因為這起事故，世人對加薩局勢演變資訊與瞭解，將告減少。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在推特貼文表示，美國已直接與以方連絡，要求確保記者平安，人命無憂，媒體獨立是至高無上的責任。

哈瑪斯 以色列 拜登

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