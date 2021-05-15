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台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

滿12歲可以打疫苗 家長積極預約 徵選加入試驗

編譯林梅婕／綜合14日電
美國各地家長忙著為年齡符合資格的孩子安排接種新冠疫苗；圖為華盛頓州西雅圖一名12歲少年在接受疫苗注射。(Getty Images)
美國各地家長忙著為年齡符合資格的孩子安排接種新冠疫苗；圖為華盛頓州西雅圖一名12歲少年在接受疫苗注射。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)同意12歲至15歲青少年可接種輝瑞(Pfizer)新冠疫苗後，全國家長開始積極為孩子預約；至於12歲以下的兒童雖然還無法接種，但有些家長已迫不及待讓他們徵選加入疫苗試驗，希望能比別的孩子提前得到保障。

公衛專家表示，為兒童接種疫苗除了避免染疫，也能幫助全國盡快達成全體免疫的目標；有些家長和學校教職員更希望孩子們在暑假前完成接種，還有許多青少年們為了能從事更多社交活動，也都期待能盡快接種疫苗。

根據慈善機構安妮·E·凱西基金會(Annie E. Casey Foundation)的分析，國內12歲至15歲的人口約1670萬；而目前全國成人完成疫苗接種的比率約為45.1%，有些州則因為疫苗過剩導致接種趨緩。

不過當聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准青少年使用輝瑞疫苗後，疫苗接種的需求量又再度提升；布朗大學公共衛生學院院長加哈(Ashish Jha)表示，他預計未來幾周12歲至15歲接種疫苗的人口比率將達到三分之一。

不過加哈認為，進入暑假後疫苗接種又會再度趨緩，屆時若學校或暑期夏令營強制要求參加者需接種疫苗，才可能驅動家長讓子女盡快完成接種。

12歲以下的兒童最快恐怕要等到秋季或明年初才可能開放疫苗接種；輝瑞已在3月底開始為六個月大至11歲的兒童進行全國性的疫苗試驗，莫德納(Moderna)也已在全美及加拿大為同樣年齡的兒童展開相同試驗。

目前國內已有兒童加入輝瑞試驗並獲得兩劑疫苗，另外十名兒童則是在4月底和5月初接種第一劑莫德納疫苗。

一名馬里蘭州的媽媽凱莉‧葛里克(Carrie Golitko)在得知自己的兩個小孩獲選參加輝瑞疫苗試驗更是難掩興奮的心情，她說：「我高興得哭了，我感到如釋重負。」

疫苗 輝瑞 莫德納

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