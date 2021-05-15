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台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

自由了 沃爾瑪、好市多允許接種者 不用戴口罩

編譯洪毅／綜合14日電
沃爾瑪超市等零售商家14日宣布，完全接種了新冠疫苗的顧客和員工，可以不戴口罩進入商店。(美聯社)
沃爾瑪超市等零售商家14日宣布，完全接種了新冠疫苗的顧客和員工，可以不戴口罩進入商店。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)13日大幅放寬防疫措施，已完成新冠疫苗接種者在大部分場合已不需戴口罩後，部分零售業者宣布放寬有關規範；但是外界懷疑究竟該如何知悉一個人有無接種疫苗，因此在不願當「疫苗警察」及顧慮安全的背景下，一些零售商仍維持入內須戴口罩的要求。

各零售商的決定並不相同：好市多(Costco)及山姆俱樂部(Sam's Club)、Trader Joe's、沃爾瑪(Walmart)等零售商宣布，允許接種民眾不用戴口罩入內購物，迪士尼樂園也放寬容留人數上限，內華達州博彩控制委員會(Nevada Gaming Control Board)也允許拉斯維加斯等地的博彩業者放寬口罩規範。

另一方面，Kroger超市、美容業的Ulta Beauty、Walgreens藥房、星巴克咖啡店等大型連鎖店則尚無意改變戴口罩的要求，好市多藥房等區域亦然。

CDC最新防疫指南放鬆戴口罩的要求，允許完全接種新冠疫苗的民眾在室內和戶外都不用...
CDC最新防疫指南放鬆戴口罩的要求，允許完全接種新冠疫苗的民眾在室內和戶外都不用戴口罩，圖為遊客14日在華盛頓參觀林肯紀念堂。(Getty Images)

好市多及Trader Joe's的聲明都提到，儘管放寬口罩規定，但他們不會要求未戴口罩的民眾出示接種證明；事實上，由於隱私問題，美國沒有全國性的疫苗接種證明，舊金山大學傳染病醫學家陳子平(Peter Chin-Hong)就表示，CDC的指引在絕大部分的場合都「不可能有辦法執行」。

美國食品和商業工人聯合會(UFCW)主席佩羅內(Marc Perrone)說，CDC的新指引「令人困惑」而且「沒有考慮到與民眾頻繁接觸的基層員工」。

佩羅內表示，基層員工之前被迫成為「口罩警察」，而現在「是要他們成為疫苗警察嗎？」

美國零售業領導協會(RILA)副總麗莎‧拉布魯諾(Lisa LaBruno)則表示，除CDC指引外，零售商還要配合各州或地方政府的規範，讓業者及員工陷入「極為困難的處境」；全國零售聯盟(NRF)公關人員佛蘭奇(David French)則說，CDC的指引看似清晰，卻讓事情複雜化。

喬治城大學國際公衛法教授葛斯汀(Lawrence Gostin)甚至擔憂，CDC的新指引可能會產生「嚴重而意料之外的結果」，例如民眾可能因為不知道身邊未戴口罩者有無接種疫苗，而在購物、用餐、上教堂、健身房等場合感到不自在。

口罩 疫苗 CDC

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