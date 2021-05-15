美疫情紓緩 恐攻蠢動 國安部：極端分子可攻擊目標變多

在美國放鬆防疫的時刻，國土安全部警告，極端分子有可能伺機發動攻擊；圖為國民兵在紐約曼哈頓的大中央車站執勤。(Getty Images)

國土安全部(DHS)14日透過「國家恐怖活動警報系統」(National Terrorism Advisory System，NTAS)告示板發布警告，隨著全國放鬆新冠疫情 所頒限制，暴力恐怖分子反而會趁機蠢動，「先前限制民眾聚集，讓恐攻機會大減」，現在可攻擊的目標變多。

DHS告示指出，包括凱達組織(al-Qaeda)及伊斯蘭國(ISIS)等國外恐怖團體，一直鎖定美國 本土恐怖分子，想散播美國國內不睦的種子；此外，俄國、中國及伊朗官方相關的媒體管道，一直兜售陰謀論，混淆新冠病毒的起源、新冠疫苗的效力，其中有些還呼籲向亞裔行凶逞暴。

國土安全部警告，極端分子有可能利用當前防疫鬆綁的時機，發動恐怖攻擊；圖為紐約的大中央車站。(Getty Images)

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)指出，新冠疫情雖紓緩，但持續不退的國內恐怖活動危機，「已大舉演化，變得愈發複雜危險」；孳生國內恐怖活動的因素有諸多怨恨不滿、不實謊言、陰謀論繼續在線上傳播不實消息，意圖煽動暴力，甚至還有國外敵對勢力的影響。

「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News)14日報導，DHS告示提醒民眾，恐怖分子慣常使用社群媒體 及線上平台，把民間騷亂說成「種族戰爭」、「動用暴力以遂行意識形態目標」。

DHS證實，「孤狼」恐怖分子及小型暴力恐怖單位想在未來逞凶，用加密傳訊來掩飾行動訊息，已對執法單位的行動造成挑戰。

梅奧卡斯表示，和數年前相較，當前與恐怖活動相關的威脅景貌更為複雜、動能更強, 向民眾及時提供有用資訊，對合力確保國土安全至為關鍵。

國土安全部警告，極端分子有可能利用美國當前放寬防疫的鬆懈時刻，發動恐怖攻擊；圖為14日在華府，有不戴口罩的遊客在華盛頓紀念碑下遊覽。(Getty Images)

梅奧卡斯說，DHS發布警告，是提醒民眾對國家還未消失的威脅要提高警覺，其中有國內恐怖活動、因銜恨而孳生的暴力，還有外國恐怖分子、敵對外國勢力煽動並影響的恐怖行為；面對這種不斷演變的威脅處境，DHS正加倍努力，查出並打斷形形色色的國內外恐怖活動、有針對性的暴力，同一時間保護個人隱私、民權及公民自由。

DHS新告示也指出，宗教聚會所、熱鬧的商業設施或場合、政府機關，向來是國內恐怖活動下手目標；DHS鼓勵地方級執法單位若在網上發現或有實際跡象顯示暴力威脅正蠢蠢欲動，應通報DHS。