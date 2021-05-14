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搶人大戰╱「客人回流比徵人還快」美餐飲業紛祭高薪

編譯林梅婕／綜合13日電
疫情好轉，受創甚重的餐廳、酒吧和觀光商店忙著迎接客人，卻沒有足夠的勞動力支撐迅速攀升的營收。圖賓州巴特郡街頭貼出的徵人啟事。(美聯社)
疫情好轉，受創甚重的餐廳、酒吧和觀光商店忙著迎接客人，卻沒有足夠的勞動力支撐迅速攀升的營收。圖賓州巴特郡街頭貼出的徵人啟事。(美聯社)

疫情逐漸退去、經濟活動也循序恢復，曾受重創的餐廳、酒吧和觀光商店雖然敞開大門迎接客人，卻沒有足夠的勞動力支撐迅速攀升的營收；業者紛紛開出高額薪資，包括連鎖速食餐廳麥當勞(McDonald)、便利商店Sheetz和美墨快餐Chipotle等相繼推出15元或更高的時薪，吸引員工回流。

服務業長期以來處於低薪環境，尤其過去疫情期間許多員工還必須冒著感染病毒風險的工作，薪資的提升確實能做為勞工返回職場最大的誘因；然而，調漲基本薪資等於提升雇主的成本，倘若雇主將此轉嫁給消費者就很可能造成通貨膨脹惡化。

根據網路餐廳訂位平台OpenTable的數據分析，率先開放經濟活動的佛羅里達州、內華達州和德州，觀光業正快速復甦，許多餐廳更是大排長龍，業績幾乎恢復到疫情爆發前的盛況；但這些業者也面臨勞工短缺的問題。

「經濟政策研究中心」(Economic Policy Institute)研究主任畢文斯(Josh Bivens)說：「客人回流的速度要比餐廳徵人還快得多，只能靠調漲薪資來吸引更多員工上班。」

今年4月的整體雇用率成長雖然減緩，但餐飲業、飯店及娛樂場所等業者卻比上個月雇用更多新進員工，證實薪資調漲確實奏效。

畢文斯也指出，餐飲業薪資行情已大幅成長，逐漸恢復到疫情前的情形。

此外，今年4月的餐飲業消費者物價指數(Consumer price index)只成長0.3%，遠低於勞工成本的漲幅，這顯示大多業者仍未將成本轉嫁給消費者，而是賺取較少的利潤。

不過和去年相比，4月整體消費者物價指數還是成長4.2%，造成金融市場對通貨膨脹存有極大的憂慮；但專家分析，物價上漲的主要項目為二手汽車及機票價格飆漲，而非勞工成本。

疫情好轉，受創甚重的餐廳、酒吧和觀光商店忙著迎接客人，卻沒有足夠的勞動力支撐迅速...
疫情好轉，受創甚重的餐廳、酒吧和觀光商店忙著迎接客人，卻沒有足夠的勞動力支撐迅速攀升的營收。圖伊利諾州街頭貼出的徵人啟事。(美聯社)

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