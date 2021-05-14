失業救濟詐領案猖獗 特勤局：至少30州20億元

聯邦特勤局(Secret Service)表示，諸多不法之徒企圖詐騙新冠肺炎疫情 紓困計畫，金額累積多達20億元；至少30個州的政府將聯邦資金發放出去後，才被特勤局發現有申請者假借失業名義詐領紓困金 。

「這種典型的網路詐騙案，我們每年都會遇到很多，只是這次還多了新冠疫情紓困計畫，」特勤局特別幹員達森(Roy Dotson)向全國廣播公司商業頻道(CNBC)表示：「這些詐欺 罪犯可說是占盡便宜。」

為了讓民眾順利度過疫情，聯邦政府迅速推動「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance，PUA)，卻也成為詐欺犯的目標。

達森指出，20億元還只是「保守估計」，目前仍有許多案件正在調查中；去年特勤局就曾向財政機關發出警訊，提醒當局已兌現的紓困金中可能存在詐欺事件。

達森表示，大多詐欺案的犯罪者都是竊取符合失業資格人士的身分進行申請；甚至有些尚未申請失業補助的人，身分早已被竊。

根據聯邦勞工部檢察長辦公室(Department of Labor Office of Inspector General)於3月釋出的報告指出，聯邦政府發出總金額8960億元的失業補助金中，高達890億元「可能為不當分配，詐欺比例極高」。

勞工部也承諾將配合特勤局、司法部及其他有關單位進行調查，「盡全力追捕所有詐領失業救濟金的罪犯，以確保資金能給予真正失業的人使用」。

此外，特勤局也宣布已查獲部分詐領「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program)及「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan Program)的案件，查獲金額超過6億4000萬元，相關的可疑案件多達720件，而失業保險金的調查案件也有690件。