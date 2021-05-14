搶人大戰╱亞馬遜增7.5萬員工 平均時薪漲至17元

亞馬遜為增聘7萬5000員工，祭出千元入職獎金，平均時薪17元。(美聯社)

部分地點給新人千元獎金

全國經濟活動提升，電商巨頭亞馬遜 (Amazon)計畫增加7萬5000個工作機會，占全美勞動人口的8%，部分地區甚至給予新進員工1000元的入職獎金；該公司也承諾會持續改善工作環境，並將平均時薪從15元調漲至17元。

亞馬遜今年4月曾指出，該公司已至少調漲了50萬名員工的薪資，時薪增加50分至3元不等，也使公司人力成本增加超過10億元；但亞馬遜財務長歐薩夫斯基(Brian Olsavsky)表示，招募員工的競爭將會愈來愈激烈。

4州職缺開放最多

亞馬遜13日宣布，新增工作項目主要是針對全國的倉儲網路，加州、新澤西州、賓州、華盛頓州和密西根州為職缺開放最多的地區。

亞馬遜在國內的倉儲空間多達數百座，員工約95萬人，去年也才在全球增加超過50萬個工作機會；目前假期消費季剛過，該公司人力雖微幅流失2%，但人力的需求仍持續成長。

自去年疫情 爆發以來，民眾擴大網路消費，也使亞馬遜成為網路市場的最大贏家，營收 超過260億元，比疫情前三年的總和還高；第一季營收甚至高達81億元，成長兩倍。

亞馬遜一年一度的會員購物日「Prime Day」即將到來，為了這項年度盛事該公司更是蓄勢待發，備足人力應戰；歐薩夫斯基上個月也透露，疫情放寬後將逐漸恢復「當日到貨」的服務。

此外，經過亞馬遜在阿拉巴馬州工廠員工投票拒組工會的事件後，該公司也承諾將致力改善工作環境。

據稱，亞馬遜約有40%的工作傷害與肌肉骨骼相關，為此該公司創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)曾在2月表示將進行改善、減少員工受傷的機會。

儘管如此，國內許多勞工維權團體仍將砲火對準亞馬遜，加上又是會員購物日的前夕，最近芝加哥地區也爆發員工抗議示威，但該公司表示並未影響物流運作。