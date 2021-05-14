6月起300元失業補助 美16州縮水190萬人受影響

拉斯維加斯市失業工人排隊申領失業福利。(美聯社)

促重回職場 共和黨 州長砍津貼

共和黨籍州長希望透過限縮失業補助等福利，讓民眾返回職場上班，因此從6月開始，住在阿拉巴馬、密西西比等16個共和黨執政州，約190萬名失業民眾領取的失業救濟金將大幅縮水。

亞歷桑納州、俄亥俄州13日都宣布將縮減推出已逾一年的聯邦額外失業津貼，因為過於大方的失業救濟已讓民眾在疫情 趨緩之際，變得不願復工。

「華盛頓郵報」報導，首當其衝就是140萬名因為「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance，PUA)計畫而首次能夠領取失業救濟的民眾，包括自雇者(self employed)以及從事「零工經濟」(gig economy)民眾，例如優步(Uber)司機；住在共和黨執政州的這些失業民眾，6月起將無法再領任何失業救濟。

共和黨高層近來頻頻呼籲，應該解決全國勞工 短缺問題，共和黨州長們大砍失業救濟，正是響應共和黨高層的行動宣示。

在蒙大拿州碧林市的Crystal Dvorak最近才失業，但在她領失業福利的第二天，該州宣布疫情期間的失業額外福利將終止。(美聯社)

這些共和黨執政州刪減失業福利

下個月起將刪減失業勞工領取福利的共和黨執政州，至少包括阿拉巴馬、亞歷桑納、阿肯色、喬治亞、愛達荷、愛阿華、蒙大拿、密西西比、密蘇里、北達科他、俄亥俄、南卡羅來納、南達科他、田納西、猶他，以及懷俄明州。

勞工問題專家指出，實際狀況頗為複雜，如今雇主聘不到人的原因，可能反映了勞工對健康安全的顧慮，以及不容易能找到人幫忙照看孩子。因疫情而生意遭重創的行業，例如觀光業，如今勞工恐怕很難找到合適的職缺，另外還有薪水過低的大環境因素。報導分析，失業民眾若從下個月起再也拿不到救濟金，對於手頭已經非常困難的民眾來說，將帶來新一波經濟打擊。

恢復疫情前的失業保險制度

據報導，根據聯邦政府13日公布的失業救濟領取統計，住在共和黨執政州的55萬7000名失業民眾，下個月起將無法繼續領取聯邦政府發放的每周300元額外失業津貼。這16州失業民眾接下來可以領取的失業救濟，將恢復到疫情發生之前的失業保險( unemployment insurance，UI)計畫制度，光靠領取失業金過生活的收入，在某些地區處於貧窮線底下。

包括自雇者及零工經濟從事者在內，住在共和黨執政16州約86萬3000名目前領取失業金的失業勞工，接下來則將再也領不到任何救濟。

約51萬3000名正在領取傳統式每周失業救濟金的失業勞工，接下來救濟金可能減到將近零。這些失業勞工靠著聯邦計畫支撐，即使州政府年度分配款(annual allotments)用罄，每周仍可領取失業救濟；但共和黨州長退出聯邦政府計畫之後，則無法再領到救濟金。