百餘共和黨要員喊話：若不切割川普將另組新黨

百餘名共和黨前官員13日將發表以「呼籲美國重生」為題的公開信，要求共和黨與川普切割並改弦更張，否則將另組第三政黨。圖為前總統川普(右)與曾是他的私人律師的朱利安尼(左)。(路透)

在前總統川普 彈劾案中投下贊成票的聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日遭共和黨 眾院黨團撤銷領導地位後，百餘名共和黨員13日將發表以「呼籲美國重生」(A Call For American Renewal)為題的公開信，要求共和黨與川普切割並改弦更張，否則將另組第三政黨。

消息人士透露，百餘名共和黨員，包括前聯邦、州府官員正在擬寫公開信，威脅黨高層若不有所改變，依然讓川普握在掌心，那麼他們出自良心，只好籌組第三黨，此舉恐讓共和黨陷入分裂。

紐約時報 報導，這份公開信預計13日公布；全文前言寫道，「當前時節，陰謀論、分裂國家及專制勢力崛起於我們的民主共和國內，公民出於愛國義務，必須集體行動，捍衛正義與自由。」

公開信發起人之一、前任國土安全部長幕僚長泰勒(Miles Taylor)，2018年曾匿名投書紐約時報寫道：「共和黨早已毀壞。現在是理智派起來反抗激進派的時候。」

今年1月6日發生國會暴動後，泰勒等人2月間便曾宣布打算脫黨另組新黨；泰勒表示，公開信只是第一步，許多共和黨員認為共和黨當前局勢極為嚴峻，所以應該認真考慮是否只剩另行組黨這條路。

泰勒指出，參加「呼籲美國重生」連署公開信的共和黨員，包括前任大使、州長、國會議員及內閣部會首長。

公開信中主張共和黨應該回歸有操守的領導，拒絕分化及陰謀論，「否則將面臨一個新政黨的挑戰，新政黨的成立宗旨在於為錢尼等共和黨員而奮戰，也將對抗謊言及製造恐懼」。

路透報導，泰勒率領的改革派先前曾獲幾位重量級共和黨員支持，包括前國土安全部長芮吉(Tom Ridge)、前環保署長惠特曼(Christine Todd Whitman)、前運輸部長皮特斯(Mary Peters)以及前聯邦眾議員鄧特(Charlie Dent)、康斯塔克(Barbara Comstock)、瑞博(Reid Ribble)、愛德華茲(Mickey Edwards)等。

路透報導指出，這封公開信是萌生去意共和黨員「試水溫」的動作，這些共和黨員不滿共和黨遭到持續散布選舉陰謀論的川普掌控。