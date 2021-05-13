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民粹綁架…麥卡錫的困境 共和黨的困局

編譯洪毅／綜合12日電
眾院共和黨團領袖麥卡錫。(美聯社)
眾院共和黨團領袖麥卡錫。(美聯社)

眾院共和黨團領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)一反2月時的力挺態度，決定換掉黨團第三號人物、黨團會議主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)；「華爾街日報」報導，作為茶黨運動(Tea party)「碩果僅存」的青壯派，隨著茶黨民粹化，麥卡錫似乎也對此現實低頭，反映當前共和黨的困局。

麥卡錫支持由紐約州聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克(Elise Stefanik)接替錢尼的職務，原先並非外界普遍預期之事，此舉代表共和黨領袖要拋棄從頭到尾捍衛保守主義價值觀的重要人物，似乎只因其對前總統川普的嚴詞批評；另一方面，史提法尼克2017年時曾是反川派，現在卻成為挺川派。

眾院共和黨團領袖麥卡錫(左)決定換掉反對川普的黨團會議主席麗茲‧錢尼，讓外界認為...
眾院共和黨團領袖麥卡錫(左)決定換掉反對川普的黨團會議主席麗茲‧錢尼，讓外界認為，如今的共和黨「挺川、反川」與否，比其價值觀更為重要，共和黨完全落入川普控制中。(美聯社)

因此麥卡錫的舉措會讓外界認為，如今的共和黨「挺川、反川」與否，甚至比其價值觀更為重要，共和黨更加落入川普的控制之中。

報導指出，這也反映茶黨的變質。2009年出現的茶黨運動，曾是國庫舉債的反對力量，但川普上任後，儘管國債飆升，但茶黨勢力仍力挺川普；這反映茶黨成了「極端反建制派」，擁戴主打反建制的川普，已比原先的理想或意識形態更加重要。

茶黨的力量曾讓共和黨在歐巴馬時期取得國會多數，但是前眾院議長貝納(John Boehner)因無法駕馭此勢力而黯然下台，之後茶黨曾擁戴三名青壯年派，除麥卡錫外，康特(Eric Cantor)曾是眾院黨團領袖，萊恩(Paul Ryan)曾是眾院議長；但是前者受到茶黨攻訐而在初選上落敗，後者則是對國會情勢心灰意冷而求去。

這是麥卡錫的困境，更是共和黨的困局；麥卡錫及黨內一些高層的盤算是，選擇屈服川普及其擁護者，是因為需要他們的支持，才有希望在明年國會改選奪下多數黨地位，是個「具前瞻性」的目標。

報導指出，他們的想法在某種程度上可能是正確的，畢竟在當今政治環境，「反對誰」似乎比「為了誰」更重要；召集對民主黨憤怒的群眾，或許真能吸引到更多持傳統價值觀的民眾，但是否最終無法駕馭民粹勢力，反而被其所控，則是另一個問題。

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