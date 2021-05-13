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司法、國安部長：白人至上主義者暴力威脅漸增

編譯陳韻涵／綜合12日電
司法部部長加蘭德(左)與國土安全部長梅奧卡斯(右)12日在參院撥款委員會上表示，國內暴力極端主義分子，尤其是白人至上團體，對國內安全造成的威脅漸增。(Getty Images)
司法部部長加蘭德(左)與國土安全部長梅奧卡斯(右)12日在參院撥款委員會上表示，國內暴力極端主義分子，尤其是白人至上團體，對國內安全造成的威脅漸增。(Getty Images)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)12日在參院撥款委員會上表示，國內暴力極端主義分子，尤其是白人至上團體，對國內安全造成的威脅漸增；國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)也告訴該委員會，種族或族裔驅使的極端主義分子，最可能對平民發動可造成大規模傷亡的攻擊；司法部已啟動內部審查，致力整肅執法部門中的極端主義分子。

「致命威脅比過往還要劇烈，我從來沒看過如此對民主及入侵國會的暴力威脅。」加蘭德指的是前總統川普的支持者，今年1月6日闖進國會造成的暴亂動盪；這場暴亂迄今至少400人被捕，調查尚未偵結。

加蘭德擔任檢察官時期，曾領導調查1995年造成168人殞命的奧克拉荷馬市爆炸案。

加蘭德指出，聯邦調查局(FBI)近期表示，「國內面臨種族或族裔策動的暴力極端主義分子威脅漸增，尤其是倡議白人優越主義的團體。」

梅奧卡斯也對參院撥款委員會做出類似陳述，說明右翼軍事組織最可能攻擊警察或政府職員及建築；他也提醒，美國遭受伊斯蘭國(Islamic State)等外國軍事組織的威脅並未消失。

梅奧卡斯說：「並不是他們好像消失，我們依然聚焦緊盯。」

啟動審查 掃除執法部門極端分子

司法部與國土安全部部長如今的說法，反映出與川普政府截然不同的語調，前朝刻意對白人優越主義極其類似團體輕描淡寫，部分歸因於川普強調左翼團體造成的暴力威脅。

國土安全部前部長的情報部門去年提出申訴，稱該部阻撓通報極端主義團體構成的威脅，形容白人至上主義者 ，「近年來特別針對他們憎惡的對象發動攻擊」。

梅奧卡斯12日說：「國土安全部已採取新方式對抗國內暴力極端分子，內部與外部皆然。」

加蘭德則說，司法部已啟動審查程序，力求掃除執法部門中的極端分子。

副司法部長莉莎．摩納可(Lisa Monaco)則說：「司法部已召見各執法部門領袖，決定如何審慎調查所屬職員。」

司法部部長加蘭德(左)與國土安全部長梅奧卡斯(右)12日在參院撥款委員會上表示，...
司法部部長加蘭德(左)與國土安全部長梅奧卡斯(右)12日在參院撥款委員會上表示，國內暴力極端主義分子，尤其是白人至上團體，對國內安全造成的威脅漸增。(Getty Images)

司法部 國土安全部 川普

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