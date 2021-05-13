反川大將錢尼 遭踢出共和黨領導層

原為眾院共和黨團會議主席麗茲‧錢尼，由於多次批評前總統川普散布選舉陰謀論，12日上午如預期遭撤銷領導地位。圖為表決之前錢尼最後一次發言。(Getty Images)

被撤眾院共和黨 黨團主席

原為眾院共和黨團第三號人物的黨團會議主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，由於多次批評前總統川普 散布選舉陰謀論，12日上午如預期遭撤銷領導地位；眾院共和黨團在短暫的閉門會議裡通過不記名口頭表決，表決之前錢尼曾最後一次發言，卻遭到黨內同僚報以噓聲。

知情人士透露，錢尼發言時說，共和黨人不應讓川普「拉著我們往後退」；她表示，共和黨現正走著通往「毀滅」的道路，「可能也將破壞我們的國家。」

錢尼援用前一天在國會眾院的發言，在會議中說道，倘若共和黨員想要的是一個「鼓吹且散布具有破壞力的謊言」的領導人，就投票撤銷她的黨團領導資格吧。

消息人士指出，錢尼發言後，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)說，為了展現團結，應該採行口頭表決。

錢尼：要讓川普遠離白宮

會議結束後，錢尼被記者問到對於川普將再次角逐2024年總統大選有何看法時說：「我將盡一切所能，確保前總統永遠再也無法接近白宮橢圓形辦公室。」

「我們應該基於事實向前走。」錢尼說，「我們無法一邊擁抱天大的謊言，一邊擁抱憲法。」

麗茲．錢尼12日被罷共和黨眾院黨團會議主席一職，川普發表聲明說，「錢尼是個尖酸刻薄、糟糕透頂的人......她對共和黨而言真是糟糕透了」。(路透)

川普反酸：她終於下台

對於錢尼被拔除黨團領導職務，川普12日表示，他樂見「差勁的領袖、民主黨討論焦點、好戰分子、完全沒有個人特質也沒熱情的人」，終於下台。

帶來的危險，也看到川普並不效忠憲法，「我覺得非常重要的是，我們應該確保我們選出來的人，將是忠於憲法的人。」

被問到遭撤銷領導地位是否有「被人背叛」的感受，錢尼回答說：「並沒有。」她也說，如此結果只顯示出，「現在的共和黨究竟是什麼模樣。」

川普12日發表聲明指出：「短期之內就可以看到她成為CNN或MSDNC新聞頻道的付費評論員(川普貶稱經常批評他的MSNBC頻道為MSDNC，指其為民主黨中央DNC喉舌)。」

川普也說：「錢尼是個尖酸刻薄、糟糕透頂的人。我昨天看到她的時候，體會到她對共和黨而言真是糟糕透了。」

曾自認中道但後來卻緊貼川普的共和黨紐約州聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克(Elise Stefanik)，將遞補錢尼遺缺，成為新任眾院共和黨黨團會議主席。