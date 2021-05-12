全美首個大型離岸風力電廠落腳麻州 風電新時代來了

拜登 政府11日批准興建全美第一個大型離岸風力發電廠；這個位於麻州 沿海的「葡萄園風力發電」(Vineyard Wind)項目，訂今夏開始興建，未來預計產出足供40萬戶家庭使用的電力；此案堪稱美國 海上風電產業發展重要里程碑，各方也期許它預示全美風電新時代的到來。

「葡萄園風電項目」將在距離麻州瑪莎葡萄園島(Martha’s Vineyard)12海里處的大西洋海域安裝多達84台風力渦輪機；合計可產生約800兆瓦電力，估計創造約3600份就業機會。

內政部長哈蘭德(Deb Haaland)表示：「美國清潔能源的未來，掌握在我們手中。批准此項目是政府實踐創造高薪工作、應對氣候變遷、提供全國電力等多重目標的重要一步；我們致力為國人開創經濟商機，這正是我們採取的眾多行動之一。」

除了「葡萄園風電項目」，東部沿岸還有十幾個離岸風電項目正在接受聯邦審查；內政部估計，到本世紀末，從麻州到北卡羅來納州沿海地區大約會有2000台風機在風中轉動。

在麻州沿海建立離岸風電廠的構想最早於20年前提出，期間多次遭逢挫折延誤和來自濱海地區富裕屋主的反對，川普政府直接取消該項目許可程序；拜登政府上台後，為進一步因應氣候變遷，3月同意「葡萄園風電」項目起死回生。

拜登政府藉由批准此項目，履行了以再生能源創造新經濟機遇的承諾，也與政府削減溫室氣體排放目標相符合，並承諾到2030年，在美國建造3萬兆瓦離岸風電。

白宮曾表示，此目標每年可望觸發120億元投資，並在十年內支持7萬7000份間接或直接工作。

不過，美國推動離岸風力發電，可能不會一帆風順；預計商業捕魚集團和沿海土地所有者將提起訴訟，以中止相關風電項目。

部分環保組織則擔心風電會損害海洋生物，一些經濟學者則質疑，風電廠能否創造出拜登政府預期的就業機會規模；由於缺乏美國國內相關產業供應鏈，「葡萄園風電項目」大部分組件將在歐洲製造。

「葡萄園風電項目」預計耗資28億元，由再生能源開發商阿凡格里(Avangrid)和哥本哈根基礎建設基金 (CCIP)合進行；預計2023年開始提供風力發電。