缺油應變 全美限賣汽油地區 環署暫開放賣傳統汽油

北卡州一處加油站掛出缺油，暫停服務的標識。(美聯社)

拜登 政府11日著手因應「殖民油管」(Colonial Pipeline)公司遭勒贖軟體攻擊而引發的汽油供應短絀問題，包括環保署(EPA)放寬東岸三州及華府特區 的汽油揮發性要求；運輸部也宣布措施，暫時容許外國油輪得把汽柴油運到東岸港口，顯見聯邦政府設法克服油料短絀問題，不容它阻礙新冠疫情減緩後的經濟快速復甦。

彭博新聞社11日報導，環保署下令，原本限賣新配方汽油的地區，目前暫時可以販賣傳統汽油；另外，原本不符合減低霾害要求的油品也得以在特定地區販售。

環保署此一命令適用於終端站所有人及營運者，還有配銷商及運輸業者。

環保署表示，本放寬措施18日屆期失效後，油品廠商就不得再製造或進口不符合揮發標準的汽油，話雖如此，目前進入配銷系統的污染值較高油品仍得以賣到完。本措施讓油品零售商取得彈性，得以販售「殖民油管」以外可取得的燃油。

運輸部也宣布各項措施，可望讓實行101年的「瓊斯法」(Jones Act)暫時失效，允許外國油輪把汽柴油運送到東岸各港口。

「殖民油管」遭駭客入侵，盜走資料並鎖住其電腦系統已達第四天，東岸各地加油站紛紛傳出供油中斷；國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在白宮 簡報會上表示，政府將盡速採取行動。

能源部長珍妮佛‧格蘭霍姆(Jennifer Granholm)表示，聯邦鐵路管理局(Federal Railroad Administration)刻在徵召各鐵路路線，確保油品能由港口運往內陸；另外，聯邦能源法規委員會(Federal Energy Regulatory Commission)正指揮各輸油管線公司，優先把油品送到有需求的地區。

拜登政府10日已下令，油罐車司機把燃油送往17州及華府特區，其工時得以延長。