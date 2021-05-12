我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3277萬人確診 35.1%完成接種

台暴增16例本土案例 未達第3級疫情警戒

缺油危機…恐慌性加油大排長龍 能源部長籲勿囤油

編譯郭宣含／綜合11日電
圖為在喬治亞州亞特蘭大市一處加油站前，大排長龍情況。(Getty Images)
圖為在喬治亞州亞特蘭大市一處加油站前，大排長龍情況。(Getty Images)

遭駭第5天 3州宣布緊急狀態

美東最大燃油供應商「殖民油管」(Colonial Pipeline)遭駭客攻擊邁入第五天，駕駛人大排長龍恐慌加油，導致東南部逾1000個加油站無油可加，油價攀升至七年新高，北卡羅來納、喬治亞和維吉尼亞州宣布緊急狀態；能源部長珍妮佛．格蘭霍姆(Jennifer Granholm)表示，多數油管本周末以前可恢復運作，民眾勿囤積汽油，亦不容趁機哄抬油價。

殖民油管遭駭客組織「黑暗面」(DarkSide)攻擊後已停運五天，部分燃油經銷商警告，南部和東北部恐出現燃油災難性短缺。

圖為在喬治亞州一處加油站掛出限制加油數量的標識。(Getty Images)
圖為在喬治亞州一處加油站掛出限制加油數量的標識。(Getty Images)

東岸多地要排1小時以上

據S&P油價資訊服務(Oil Price Information Service)統計，東南部逾1000個加油站已無燃油，分析師表示，主因是車主恐慌性加油；東岸多地出現駕駛人在加油站排隊一個小時以上，才能加油。

殖民油管輸經德州墨西哥灣沿岸到紐約大都會區，阿拉巴馬、喬治亞、田納西、北卡與南卡羅來納州尤其仰賴其油管運輸；根據追蹤全美加油站汽油價格的GasBuddy網站，維州7.7%、近3900間加油站11日無油可用，北卡州全州8.5%、近5400間加油站缺油。

阿拉巴馬州10至11日也有零星加油站缺油；喬州則近6%、約6400間加油站無油；佛羅里達州約3%加油站沒油。

航空業也擔心缺油，航班因為里程與載重，以往只會準備足夠單次飛航的燃料，但現在西南與聯合航空飛往田納西州等機場時，得事前準備更多燃料。

油價推升至七年新高，美國汽車協會(AAA)表示，全國11日平均零售油價為2.985元，本周漲價8%，上回平均油價超過2.99元是在2014年11月。

GasBuddy10日表示，若油管再關閉二至三天以上，油價恐巨幅攀升。

政府官員迅速暫停或放寬安全與環境規定，以利卡車、貨船或火車加速將燃油配送給加油站或機場。

北卡、維州與喬州紛紛進入緊急狀態，北卡州州長庫柏(Roy Cooper)暫停部分管制以確保燃料供應，喬州州長坎普(Brian Kemp)則暫停汽油稅。

能源部長珍妮佛‧格蘭霍姆(右)11日在白宫記者會上表示，呼籲民眾勿囤積汽油，部分...
能源部長珍妮佛‧格蘭霍姆(右)11日在白宫記者會上表示，呼籲民眾勿囤積汽油，部分油管已人工恢復作業。中為國土安全部長梅奧卡斯。左為白宮發言人莎奇。(Getty Images)

考慮利用火車或船運運油

格蘭霍姆敦促車主勿囤積汽油，不須恐慌性加油，若有必要官員會考慮利用火車或船運運油；她預期東南部燃油會短缺幾天，之後供油情況可望好轉，但也警告加油站老闆，「我們不會容忍哄抬油價」。

格蘭霍姆指出，多處管線已在10日深夜靠人力恢復運送，本周末前多數供運可望恢復，「我們有汽油，只是要送到對的地方。」

加油站 油價 北卡

上一則

將控按摩院殺手仇恨犯罪 喬州地方檢察官求處死刑

下一則

使勞工不想重返職場…共和黨4州退出每周300元失業補助

延伸閱讀

「殖民油管」輸送東岸45%石油 油價恐怕要漲了

「殖民油管」輸送東岸45%石油 油價恐怕要漲了

油管遭駭╱是否要付贖金 企業自行決定

油管遭駭╱是否要付贖金 企業自行決定
美東輸油斷線 海空運心驚

美東輸油斷線 海空運心驚
「殖民油管」輸送東岸45%石油 油價恐怕要漲了

「殖民油管」輸送東岸45%石油 油價恐怕要漲了

熱門新聞

比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
全美疫情紓緩，聯邦政府紓困金奏效，經濟開始復甦，物價也蠢蠢欲動。超市肉品的售價開始上漲。(美聯社)

通膨來了…民生用品飆漲 原物料成本轉嫁消費者

2021-05-05 11:01
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
梅琳達要與蓋茲平起平坐，不想在蓋茲的陰影下。(Getty Images)

擺脫蓋茲 梅琳達離婚前花120萬元在西雅圖買房

2021-05-05 04:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨
世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象