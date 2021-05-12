缺油危機…恐慌性加油大排長龍 能源部長籲勿囤油

圖為在喬治亞州亞特蘭大市一處加油站前，大排長龍情況。(Getty Images)

遭駭第5天 3州宣布緊急狀態

美東最大燃油供應商「殖民油管」(Colonial Pipeline)遭駭客攻擊邁入第五天，駕駛人大排長龍恐慌加油，導致東南部逾1000個加油站 無油可加，油價 攀升至七年新高，北卡 羅來納、喬治亞和維吉尼亞州宣布緊急狀態；能源部長珍妮佛．格蘭霍姆(Jennifer Granholm)表示，多數油管本周末以前可恢復運作，民眾勿囤積汽油，亦不容趁機哄抬油價。

殖民油管遭駭客組織「黑暗面」(DarkSide)攻擊後已停運五天，部分燃油經銷商警告，南部和東北部恐出現燃油災難性短缺。

圖為在喬治亞州一處加油站掛出限制加油數量的標識。(Getty Images)

東岸多地要排1小時以上

據S&P油價資訊服務(Oil Price Information Service)統計，東南部逾1000個加油站已無燃油，分析師表示，主因是車主恐慌性加油；東岸多地出現駕駛人在加油站排隊一個小時以上，才能加油。

殖民油管輸經德州墨西哥灣沿岸到紐約大都會區，阿拉巴馬、喬治亞、田納西、北卡與南卡羅來納州尤其仰賴其油管運輸；根據追蹤全美加油站汽油價格的GasBuddy網站，維州7.7%、近3900間加油站11日無油可用，北卡州全州8.5%、近5400間加油站缺油。

阿拉巴馬州10至11日也有零星加油站缺油；喬州則近6%、約6400間加油站無油；佛羅里達州約3%加油站沒油。

航空業也擔心缺油，航班因為里程與載重，以往只會準備足夠單次飛航的燃料，但現在西南與聯合航空飛往田納西州等機場時，得事前準備更多燃料。

油價推升至七年新高，美國汽車協會(AAA)表示，全國11日平均零售油價為2.985元，本周漲價8%，上回平均油價超過2.99元是在2014年11月。

GasBuddy10日表示，若油管再關閉二至三天以上，油價恐巨幅攀升。

政府官員迅速暫停或放寬安全與環境規定，以利卡車、貨船或火車加速將燃油配送給加油站或機場。

北卡、維州與喬州紛紛進入緊急狀態，北卡州州長庫柏(Roy Cooper)暫停部分管制以確保燃料供應，喬州州長坎普(Brian Kemp)則暫停汽油稅。

能源部長珍妮佛‧格蘭霍姆(右)11日在白宫記者會上表示，呼籲民眾勿囤積汽油，部分油管已人工恢復作業。中為國土安全部長梅奧卡斯。左為白宮發言人莎奇。(Getty Images)

考慮利用火車或船運運油

格蘭霍姆敦促車主勿囤積汽油，不須恐慌性加油，若有必要官員會考慮利用火車或船運運油；她預期東南部燃油會短缺幾天，之後供油情況可望好轉，但也警告加油站老闆，「我們不會容忍哄抬油價」。

格蘭霍姆指出，多處管線已在10日深夜靠人力恢復運送，本周末前多數供運可望恢復，「我們有汽油，只是要送到對的地方。」