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油品從德州運到紐約 需耗15天 缺油短期難解

編譯陳韻涵／綜合11日電
「殖民油管」在喬治亞州靠近亞特蘭大市的一處貯油管制站。(美聯社)
「殖民油管」在喬治亞州靠近亞特蘭大市的一處貯油管制站。(美聯社)

「殖民油管」(Colonial Pipeline)的輸油系統一但恢復全線運作，油品每小時5哩的流速，從位居休士頓的精煉廠樞紐送油到燃料吃緊的東岸，需要15天的時間；因此，許多地區油品短缺的問題恐難以迅速解決。

柴油、航空燃油需19天

「殖民油管」最近提供給輸運商的運油計畫表顯示，「殖民油管」運油網路始於墨西哥灣，上送至北卡羅來納州樞紐，再到紐約港，油品以每小時約5哩的速度輸送，歷時約14天又16個小時；柴油與航空燃油等質量較重且密度偏高的產品，從墨西哥灣到紐約港則需要19天，才能走完全美最繁忙的1600哩油管系統。

各項油品的運送時間預估，凸顯「殖民油管」輸運商面臨的挑戰；其下游業者包括全國最大的石油企業，待油管恢復運作，勢將費時補足從路易斯安納州到到維吉尼亞州、紐約州及新澤西州等地的燃油貯存槽。

考量潛在的缺油危機，駕駛急忙到加油站把油箱填滿，許多地區的加油站的油量探底，華盛頓州華府特區的一家燃油經銷商警告，可能發生「災難性的」油品短缺情況；少了「殖民油管」的油品供應，許多城市和機場被迫尋覓替代供應商。

關鍵渠道仍未運作 盼周末前恢復

「殖民油管」11日已恢復部分小型管線的輸油機制，但該公司的一到四號線關鍵渠道仍盼於周末前恢復運送。

「殖民油管」汽油透過一號線從休士頓運往北卡羅來納州綠堡(Greensboro)，其他燃料則走二號線，兩條線每天可輸送250萬桶的燃油量；油品送到綠堡之後，會送到紐約港的樞紐，再經三號及四號線前往新澤西州的林登市(Linden)。

另外，從北卡羅來納州開始，有一條線每日可輸運約90萬桶的燃油，運往紐約港供數百萬名駕駛使用，並供應主要機場的用油，如甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)和紐瓦克國際機場(Newark LibertyInternational Airport)。

北卡羅來納州 紐約州 紐瓦克國際機場

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