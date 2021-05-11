油管遭駭╱是否要付贖金 企業自行決定

「殖民油管」輸油線是東岸最大運油業者，貯油糟隨地可見。圖為本月10日位於馬里蘭州巴爾的摩的「殖民油管」貯油糟。(Getty Images)

殖民油管(Colonial Pipeline)遭勒索軟體攻擊進入第四天，政府與該公司仍全力搶救管線恢復運作；17州與華盛頓特區已進入緊急狀態，以確保燃油供應無虞；聯邦政府10日表示，不會對殖民油管是否付贖提供意見，當前沒有供應短缺疑慮；拜登 總統則說，俄羅斯對此次攻擊有「部分責任」，他將與全球企業協力對抗類似的駭客 攻擊。

殖民油管8日遭駭攻，暫停所有油管營運以因應威脅，該公司供應東岸45%的燃油需求；拜登已指示能源部協助，盡快讓殖民油管所有油管恢復全線運作。

「目前燃油供應沒有短缺疑慮」

前能源部副部長、國家安全會議(NSC)成員伊莉莎白‧薛伍德-藍道爾(Elizabeth Sherwood-Randall)表示，殖民油管很快就會恢復運作，「目前沒有供應短缺的疑慮」。

運輸部轄下的聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)已針對17州和華盛頓特區頒布地區性的緊急命令，確保油管全面暢通；運輸部表示，緊急狀態可確保汽油、柴油、航空用油等精煉油品即刻運輸的需求，提供必要的救濟。

白宮 負責網路與新興科技(Cyber and Emerging Technologies)的副國安顧問安妮‧紐柏格(Anne Neuberger)，同日拒絕回答殖民油管是否支付贖金的提問，僅表示：「殖民油管是私人企業，政府不干涉私企是否付贖的決定。」

拜登總統10日在白宮記者會上表示沒有證據顯示俄羅斯官方直接入「殖民油管」的駭客勒索。 (Getty Images)

拜登：俄羅斯有「部分責任」

拜登表示，美國情報單位沒有證據顯示俄國政府涉入攻擊，但部分證據顯示此次駭客或其使用的勒索軟體可追溯到俄國。

「他們有部分責任處理。」拜登10日在白宮告訴記者，華府將致力追尋全球協力打擊勒索軟體攻擊，「我們將與聯邦調查局(FBI)及司法部糾舉並懲罰勒索軟體罪犯。」

紐柏格表示，政府已積極協助殖民油管，但該公司並未主動要求聯邦協助其網路安全。

她說，FBI去年10月就在調查此次攻擊中使用的勒索軟體，「跨國犯罪是這類犯罪最常見的犯罪類型，通常影響全球基礎建設和洗錢網路」，藉此強調跨國合作對抗勒索軟體攻擊的迫切需要。

被問到駭客是否與外國政府有關係時，紐柏格表示，情報單位將追查任何國家與政府的參與關係。