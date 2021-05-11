誰駭油管？FBI：黑暗面幹的 CIA：俄羅斯疑幕後主謀

白宮國土安全顧問兼白宮副國安顧問薛伍德-藍道爾，10日在白宮表示極為重視此事，已召集各國安單位會商對策。(路透)

為美國 東岸汽油、飛機燃料用油提供近半數油料的油管遭到駭客以勒贖軟體發動攻擊事件，聯邦調查局(FBI)10日證實是名稱為「黑暗面」(DarkSide)的網路犯罪集團所為；中央情報局(CIA)則在追查俄羅斯 軍事當局是否為這起攻擊事件的幕後主謀。

拜登總統10日在白宮記者會上表示沒有證據顯示俄羅斯官方直接入「殖民油管」的駭客勒索。 (Getty Images)

「黑暗面」集團10日則在網站張貼新聞稿表示，無意製造社會動盪，發動網路攻擊的純粹只是「為了錢」；新聞稿標題為「有關最近的新聞」，但網頁聲明的內容中並未提到「殖民油管」，新聞稿裡也沒說明要求贖金的數目為何。

Politico新聞網站報導，為釐清俄羅斯軍事情報局(GRU)是否為這起攻擊事件背後主謀，中情局局長伯恩斯(William Burns)已經擴大參與調查這起勒贖軟體攻擊事件，並開始聽取調查行動的每日簡報。

多家美國及歐洲企業過去都曾遭到「黑暗面」集團發動的駭客攻擊。雖然目前並無證據顯示俄羅斯情報單位與這起事件有關，但國會方面消息人士透露，主管官員已告訴國會議員正在加緊調查，調查重點則放在俄羅斯軍事情報局是否涉及此案。

美國先前調查發現，俄羅斯軍事情報局與俄羅斯干預美國2016年大選、2018年期中選舉有關，曾經發動網路攻擊及其他行動。

依據Politico新聞網站報導，伯恩斯已經指派一名中情局高層官員專責匯報調查行動最新進度。

「紐約時報 」則報導，拜登政府未來幾天便將宣布旨在加強美國基礎建設資訊安全，避免遭受網路駭客攻擊的行政命令。

經營輸油管的民間廠商「殖民油管」(Colonial Pipeline)發表聲明說，估計周末之前可望大致恢復油管運作。

「殖民油管」的油管平均每天運輸250萬桶油料，將精煉油、柴油及飛機燃油從墨西哥灣沿岸地區(Gulf Coast)運紐約港及紐約地區的主要機場。