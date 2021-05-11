我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

華爾街日報教戰：當駭客來襲 企業7招防勒贖軟體

編譯李京倫／綜合10日電
各公民營機構都要面對網路犯罪世代的來臨。圖為喬治亞州傑弗遜郡警局的電腦網路監控系統，也是網路犯罪的對象之一。(美聯社)
各公民營機構都要面對網路犯罪世代的來臨。圖為喬治亞州傑弗遜郡警局的電腦網路監控系統，也是網路犯罪的對象之一。(美聯社)

美東燃油輸油管系統運營商「殖民油管」遭駭客勒贖軟體攻擊，被迫暫停所有管道運作，凸顯勒贖軟體對基礎設施的威脅；「華爾街日報」從以下幾個面向，說明企業如何應對勒贖軟體攻擊：

一、勒贖軟體如何運作？

勒贖軟體使用加密程式鎖住受害者的重要資料，勒索受害者支付贖金來解開加密系統。資安公司Coveware表示，今年第一季駭客要求的贖金平均為22萬298美元。

二、勒贖軟體對企業威脅多大？

國土安全部長梅奧卡斯日前說，勒贖軟體威脅國家安全，去年發生的勒贖軟體攻擊中，約有七成五受害者是小企業，這些企業總共付了3億5000萬美元贖金。一些駭客組織除會用勒贖軟體鎖住檔案外，還會威脅公布敏感資料。

三、如何降低勒贖軟體攻擊風險？

資安分析師指出，許多勒贖軟體攻擊是從普遍的資安漏洞牟利。國土安全部旗下的網路安全及基礎設施安全局建議，企業應多管齊下預防被駭客勒贖，包括勤於更新軟體、定期修補安全漏洞等。

四、被勒贖軟體攻擊該怎麼辦？

聯邦調查局、特勤局等執法機關表示，被駭客勒贖的公司應向治安單位求助。

五、如何從勒贖軟體攻擊復原？

網路安全及基礎設施安全局執行助理主任戈德斯坦指出，適當備份資料，能使企業在被駭客勒贖後，無須駭客破解加密程式就恢復系統正常運作，「這是從勒贖軟體攻擊復原最有效的方法」。

六、被勒贖軟體攻擊該付贖嗎？

聯邦調查局建議受害者不要付贖。處理過駭客勒贖事件的資安專家往往指出，駭客拿到贖金後不見得會破解加密系統，而且駭客得逞一次後很可能食髓知味，再度勒贖。

七、美國如何遏制勒贖軟體攻擊？

聯邦司法部最近設立一個任務小組，研究如何遏制勒贖軟體攻擊。另外，聯邦政府官員和微軟、亞馬遜、火眼等科技公司共組的「勒贖軟體任務小組」，4月29日發布報告，建議拜登政府，由白宮主導設立跨部會工作小組，加強管制加密貨幣，因為駭客往往要求受害者用加密貨幣付贖。

駭客 資安 國土安全部

上一則

輝瑞反對放棄疫苗專利 德藥廠BioNTech附和：沒必要

下一則

油管遭駭╱白宮緊急會議 拜登擬發行政令強化網安

延伸閱讀

勒索病毒癱瘓美油管…資安破大洞 朝野為投資吵不休？

勒索病毒癱瘓美油管…資安破大洞 朝野為投資吵不休？
美東油管遭網攻 駭客稱「目的是錢」 非製造社會麻煩

美東油管遭網攻 駭客稱「目的是錢」 非製造社會麻煩
被勒贖軟體攻擊該付贖嗎？FBI這麼說

被勒贖軟體攻擊該付贖嗎？FBI這麼說
勒贖美東大油管 駭客組織複雜如企業

勒贖美東大油管 駭客組織複雜如企業

熱門新聞

比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
比爾蓋茲與梅琳達婚後育有兩女一子，包括25歲的珍妮佛（中間）、21歲的羅里（右一）和18歲的菲比（左一）。取材自臉書

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

2021-05-03 22:58
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
全美疫情紓緩，聯邦政府紓困金奏效，經濟開始復甦，物價也蠢蠢欲動。超市肉品的售價開始上漲。(美聯社)

通膨來了…民生用品飆漲 原物料成本轉嫁消費者

2021-05-05 11:01
梅琳達要與蓋茲平起平坐，不想在蓋茲的陰影下。(Getty Images)

擺脫蓋茲 梅琳達離婚前花120萬元在西雅圖買房

2021-05-05 04:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播