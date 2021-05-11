華爾街日報教戰：當駭客來襲 企業7招防勒贖軟體

各公民營機構都要面對網路犯罪世代的來臨。圖為喬治亞州傑弗遜郡警局的電腦網路監控系統，也是網路犯罪的對象之一。(美聯社)

美東燃油輸油管系統運營商「殖民油管」遭駭客 勒贖軟體攻擊，被迫暫停所有管道運作，凸顯勒贖軟體對基礎設施的威脅；「華爾街日報」從以下幾個面向，說明企業如何應對勒贖軟體攻擊：

一、勒贖軟體如何運作？

勒贖軟體使用加密程式鎖住受害者的重要資料，勒索受害者支付贖金來解開加密系統。資安 公司Coveware表示，今年第一季駭客要求的贖金平均為22萬298美元。

二、勒贖軟體對企業威脅多大？

國土安全部 長梅奧卡斯日前說，勒贖軟體威脅國家安全，去年發生的勒贖軟體攻擊中，約有七成五受害者是小企業，這些企業總共付了3億5000萬美元贖金。一些駭客組織除會用勒贖軟體鎖住檔案外，還會威脅公布敏感資料。

三、如何降低勒贖軟體攻擊風險？

資安分析師指出，許多勒贖軟體攻擊是從普遍的資安漏洞牟利。國土安全部旗下的網路安全及基礎設施安全局建議，企業應多管齊下預防被駭客勒贖，包括勤於更新軟體、定期修補安全漏洞等。

四、被勒贖軟體攻擊該怎麼辦？

聯邦調查局、特勤局等執法機關表示，被駭客勒贖的公司應向治安單位求助。

五、如何從勒贖軟體攻擊復原？

網路安全及基礎設施安全局執行助理主任戈德斯坦指出，適當備份資料，能使企業在被駭客勒贖後，無須駭客破解加密程式就恢復系統正常運作，「這是從勒贖軟體攻擊復原最有效的方法」。

六、被勒贖軟體攻擊該付贖嗎？

聯邦調查局建議受害者不要付贖。處理過駭客勒贖事件的資安專家往往指出，駭客拿到贖金後不見得會破解加密系統，而且駭客得逞一次後很可能食髓知味，再度勒贖。

七、美國如何遏制勒贖軟體攻擊？

聯邦司法部最近設立一個任務小組，研究如何遏制勒贖軟體攻擊。另外，聯邦政府官員和微軟、亞馬遜、火眼等科技公司共組的「勒贖軟體任務小組」，4月29日發布報告，建議拜登政府，由白宮主導設立跨部會工作小組，加強管制加密貨幣，因為駭客往往要求受害者用加密貨幣付贖。