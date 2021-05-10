美東油管遭駭推升油價？專家：若斷供5天就有可能

物價逐漸高漲之際，又遇上駭客勒贖油線公司，若不解決，油價近日還要再漲。圖為東岸費城汽油價格4月底已超過每加侖三元。(美聯社)

因駭客團體以勒贖軟體攻擊全國最大燃油管線的「殖民管線」(Colonial Pipeline)，全國油價 上漲之快可能超乎預期，來到2014年之後最高價；能源分析師 表示，因油品庫存充裕，這起事件目前對供油影響雖小，但若是拖太久才解決，消費者荷包不免要失血。

美國汽車協會(AAA)日前報導，全國汽油平均價格7日已來到每加侖2.96元，按理非到月底的國殤日(Memorial Day)，不然不會漲太高；上次平均油價超出每加侖3元是2014年10月的事。

油價上漲，勢必讓目前由石油 、林木到玉米等大宗商品價格上揚再添漲勢，引發通膨憂慮；石油產業正加緊努力，期符合全國新近接種新冠疫苗完畢，空中及陸上交通大增，勢必大增的燃油需求量。

瑞士銀行集團(UBS Group AG)大宗商品分析師史陶諾佛認為，油價漲幅最終要看這次供油中斷多久；若是拖長，那麼各地油價就會脫節，墨西哥灣區油品很充裕，但東岸卻告短絀，紐約油價就居高不下，只怕要從國外進口油品。

目前可以確定的是紐約在這次供油動脈遭遇攻擊之前，油品供應良好，貯備不少，若是管線快速重啟，或者燃油出現代替品，那麼可撐過這次事件；東岸汽油庫存在4月底與近五年每季平均值相去無幾。

其他能源專家預測，若供油停頓拖長，天然氣、汽柴油價格只怕會大漲，尤其在全國東半部；一名專家向Newsweek表示，這次斷供若為期五天或更久，就會導致油品供應短絀，車主去加油時要有漲價的心理準備。

專家指出，這次停供會叫消費者荷包失血到什麼程度，要取決於時間；GasBuddy機構產業分析師德漢(Patrick De Haan)表示，油槽若到第四、五日還無法補油，那麼現有庫存就會很快消耗殆盡。

殖民管線公司9日下午表示，正在制定「系統重啟計畫」，可能恢復供油給某些介於終端站及輸送點的較小管線，但「只有到公司認為全系統上線安全無虞時，才會那麼做。」