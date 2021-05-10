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美東油管系統遭駭 暫停運作3天 拜登宣布緊急狀態

編譯陳韻涵／綜合9日電
燃油管線營運業者「殖民管線」運輸系統遭到網路勒索，一時之間尚不致於衝擊油價。圖為馬里蘭州「殖民管線」的貯油槽群。(路透)
燃油管線營運業者「殖民管線」運輸系統遭到網路勒索，一時之間尚不致於衝擊油價。圖為馬里蘭州「殖民管線」的貯油槽群。(路透)

美東燃油輸油管系統運營商「殖民管線」(Colonial Pipeline)遭「黑暗面」(DarkSide)駭客發動勒贖軟體攻擊，遭到勒索，被迫暫停所有管道運作，已進入第三天，白宮與「殖民管線」密切合作，全力協助恢復營運；拜登總統9日針對此事件宣布緊急狀態，有助燃油透過陸路運輸。

專家表示，燃油管若在未來幾日恢復運作，不會對油價造成太大影響，卻是對美國網路安全的一記警鐘；勒贖組織「黑暗面」雖然新穎卻非業餘駭客組織。

拜登9日針對「殖民管線」遭駭事件宣布緊急狀態，暫時放寬18州透過陸路運輸汽油、柴油、航空煤油和提煉石油產品的時段限制。

國會議員籲強化保護能源基建

這起數位勒索攻擊是歷來對美國關鍵基礎建設影響最大且嚴重的駭攻之一，國會議員呼籲當局強化保護美國重要的能源基礎建設免於駭攻。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，恢復輸油管營運是拜登政府的首要之務，華府、商務部及國土安全部等部會將協助「殖民管線」盡快恢復其從德州到新澤西綿延逾5500哩油管的營運。

「政府投入一切所需資源和努力。」；雷蒙多9日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說：「我們與該公司、州與地方官員密切合作，務求油管盡快恢復正常運作，尚無供應受影響。」

「殖民管線」目前已積極恢復部分資訊科技系統運作，該公司每天從墨西哥灣平均輸送約250萬加侖的汽油等燃料給大西洋中部和美國東部的顧客，占美東燃油消耗量的45%，其中包括許多主要機場。

美國汽油期貨上漲逾3%至每加侖2.217元，這是2018年5月以來新高。

黑暗面塑造網路「羅賓漢」形象

專家表示，「黑暗面」在網路世界塑造劫富濟貧的「羅賓漢」(Robin Hood)形象，宣稱不會攻擊醫院和養老院、教育體系或政府目標，僅竊取商業利益並捐出部分所得給慈善團體。

美聯社報導，「殖民管線」繼續保持沉默，沒有說是誰提出勒索及勒索內容為何，「黑暗面」也沒有在暗網上宣稱發起這起攻擊。

專家分析，遭駭攻的油管若在未來幾天恢復營運，雖不至於影響油價，但已形成一記警鐘，凸顯美國關鍵基礎建設的網路安全脆弱性。

另有專家表示，10日油價可能漲2%到3%，但影響不會持續太久。

消息人士透露，「黑暗面」是「專業化」駭攻產業的勒索軟體組織之一， 成軍以來已知過去三年造成西方國家數百億元的損失。

油管綿延逾5500哩
油管綿延逾5500哩

美國 拜登 油價

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