美在阿拉伯海查獲中俄製武器 疑伊朗擬援葉門胡希政權

美軍第五艦隊蒙特婁號(USS Monterey)巡洋艦宣布在阿拉伯海查獲一艘無國籍的單桅帆船，甲板下載運大量中製與俄製的武器，疑擬援助「葉門青年運動」叛軍。(Getty Images)

派駐巴林(Bahrain)的美軍第五艦隊蒙特婁號(USS Monterey)巡洋艦9日宣布，6日在阿拉伯海查獲一艘無國籍的單桅帆船，甲板下載運大量中國和俄羅斯製造的武器。初步估算，船上有約3000支中製56式自動步槍、上百支重型機槍、狙擊槍、近百顆反坦克導彈、大量的火箭推進榴彈發射器及照準鏡。

海軍表示，初步調查結果認為這艘帆船自伊朗 出港，目的地應為葉門。據信是自葉門內戰以來，美軍查獲最大宗的非動力船隻武器走私案件。伊朗駐聯合國 大使對這起海上查獲事件尚未回應，但德黑蘭當局已否認現在或過去，曾對葉門叛軍提供任何形式的武力支援。

隸屬美海軍第五艦隊的部隊9日登上涉嫌走私大批軍火的船隻。(Getty Images)

海軍指出，在評估該艘帆船的適航性、提供水與食物並訊問後，已將該艘船隻與船員釋放，並將繼續深入調查武器的來源及目的地。本案調查員馬歇提(Tim Michetti)說：「這次查獲的武器數量與種類，都與之前在相同海域，查獲自伊朗出港的武器走私船隻一致，種種跡象表明與伊朗有關。因此我認為，這些武器是伊朗提供給葉門胡希政權的。」

甲板展示3000枝中國製56式攻擊自動步槍。(Getty Images)

葉門自2014年陷入內戰以後局勢相當複雜，境內共有四派勢力僵持中，分別是傳統政權哈迪(Abdrabbuh Mansur Hadi)政府、親伊朗政權胡希(Houthi movement)政府、南方過渡委員會與凱達組織。除凱達組織外，胡希政府與南方過渡委員會獲多國承認其「交戰團體」地位，有一定國際法上能力。

胡希政府目前控制葉門西部約四分之一的國土，是各交戰團體中勢力最大者。曾於今年1月10日被前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)短暫宣布為恐怖組織。但隨著拜登政府上台，外交政策轉變，美國不再支持沙烏地阿拉伯 主導的多國聯軍在葉門的軍事行動，而於2月16日將該組織自恐怖組織名單中移除。

哈迪政府的主要盟友是沙烏地阿拉伯，胡希政權的盟友主要則是伊朗。今年3月底時，原有簽訂停戰協議的曙光，沙烏地阿拉伯提出讓聯合國軍隊進駐，由其主導雙方停火。但由於胡希政府要求沙烏地阿拉伯先解除禁飛區與海港封鎖令，談判目前沒有實質進展。