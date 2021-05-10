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金融時報：中國逐鹿太空 超美意圖明顯

編譯洪毅／綜合9日電

「金融時報」(Financial Times)報導，中國企圖成為「全方位的超級大國」，積極拓展太空領域，與美國競爭的態勢明顯，而此「超美」志向究竟意在何處，外界依然霧裡看花。

中國在太空領域野心勃勃，如試圖建立足以與國際太空站(ISS)抗衡的太空站，建立衛星定位系統，建置最大口徑望遠鏡，也致力於成為繼美國之後，第二個讓探測車登陸火星的國家；在此之前，中國是2018發射火箭次數最多的國家，2019年成為第一個讓探測車登陸月球背面的國家。

中國與美國能夠合作的領域已愈來愈少，太空事業更是幾乎從一開始就是競爭狀態，美國2011年即通過法案，禁止NASA與中國科學界合作，讓中國被排除在國際太空站之外。

中國的太空成就是中共執政的合法性來源之一，但倫敦國王學院國防專家希爾伯恩(Mark Hilborne)指出，西方的難點就是「不知道北京當局到底想做什麼」，尤其考慮到火箭可軍用，也可民用，而中國在這方面不透明，乃至有「軍民融合」的倡議等。

智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)太空領域專家哈里森(Todd Harrison)表示，中國有能力癱瘓美國軍用、商用、民用衛星，不論低空、高空，或破壞、誤導美國的衛星定位系統GPS等，是美國軍方的「真正威脅」。

康乃爾大學學者海恩斯(Lincoln Hines)則說，中國一些載人計畫，成本極其高昂，任務極為艱鉅，在科學研究上並非有效的辦法，因此推高國內聲望，塑造軟實力形象，可能是比軍事擴張更重要的目的。

中國確實在採取行動，試圖消弭國際疑慮，例如國家航天局(CNSA)邀請外國科學家研究中國採集的月球樣本，接受外國參與中國正在建立的太空站的實驗等。

另一方面，中國官媒則在微信傳播文章，指中國要打破美、俄在太空的「雙頭壟斷」，待國際太空站退役後，其他國家將別無選擇，只能使用中國的太空站作科學實驗。

中國 太空 美國

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