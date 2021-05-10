物價漲風四起 短暫現象？學者憂通膨連鎖效應

德州達拉斯一家超市肉品價格上漲。(美聯社)

物價上漲的新聞報導近來隨處可見。由於房屋建築業蓬勃發展，木料價格近來創下史上新高，銅、鋼價格同樣突破紀錄。這波漲價風潮中，農產品未能例外，玉米價格如今已是2012年以來最高，大豆狀況也差不多。僅僅過去兩周裡，美國 一般汽油平均價格上升0.06元，來到每加侖3.02元，跟一年之前比較起來，足足貴了1.05元。

過去一年來，尿布等日常生活用品價格一路上升，兩大主要廠商金百利克拉克(Kimberly-Clark)、寶僑公司(Procter & Gamble)已經提出警告，近期內還會再漲價。電腦晶片缺貨導致汽車價格上升，電器產品與家電用品很快也將面臨漲價。

舊金山灣區目前油價為全美最高，平均每加侖4.16元，最便宜的油價是路易斯安納州巴頓魯治(Baton Rouge)的每加侖2.55元。

投資人與經濟學者迫切希望知道的是，目前這波漲價趨勢，是否為美國脫離經濟重創過程中的短暫現象，還是如1970年代漲價長期存在的歷史重演。

有線電視新聞網(CNN)報導分析，答案為何將 。倘若聯邦準備理事會(Federal Reserve)認為通貨膨脹將成為真實問題，可能比外界預期的時間更加提早宣布升息，或減少公債購買，明顯的連鎖效應將立即引發。

不過，聯準會 之前已經明確指出，評估認為通膨應該屬於短暫(transitory)狀況。聯準會(Federal Reserve)主席鮑爾 (Jerome Powell)今年4月底表示，經濟重啟之際，單一的價格上升跟年復一年不斷漲價是不一樣的。他也說：「聯準會的責任就是確保那種狀況不要發生。」

鮑爾的觀點獲得絕大多數經濟學者認同，但經濟專家也坦承，目前美國經濟處境堪稱前所未見。

包括約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)經濟學者巴爾(Laurence Ball)、 國際貨幣基金(International Monetary Fund)首席經濟學者戈匹納斯(Gita Gopinath)在內等知名經濟學者，7日發表研究報告指出，估計將有一波「溫和且暫時」的通貨膨脹，並指拜登政府的聯邦疫情紓困支出，似乎不至於造成導致通膨增加的威脅。