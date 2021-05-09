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白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

年輕人少打疫苗…佛州青壯年染疫比率居全國之冠

編譯洪毅／綜合8日電
佛州65歲以上民眾至少接種過一劑疫苗的比率為80%，而35歲至55歲間民眾則只有40%。(Getty Images)
佛州65歲以上民眾至少接種過一劑疫苗的比率為80%，而35歲至55歲間民眾則只有40%。(Getty Images)

全美新冠肺炎疫情有緩解之勢，約翰霍普金斯大學數字顯示，7日新增病例數為4萬7000例，較前日減少1000例；不過年輕人染疫的趨勢依然值得關注，其中以佛羅里達州占比最高。

雖然7日新增病例數減少，但是病歿人數從前日的789人上升到823人。美國新增病例數的最高紀錄在1月2日當天，達到30萬例以上；目前美國累積的病例數近3270萬。

南佛羅里達大學的數字則顯示，目前全國染疫住院人數密度的前三州依序為密西根、肯塔基及佛州；另一方面，佛州的疫情4月稍有升溫後，已連續二周下降，13日染疫住院人數為3000人，較4月23日低約10%。

但是佛州近期染疫住院的民眾有集中在30至50歲青壯年人的趨勢，4月底當周新住院的青壯年人比率為25%以上，與之對比的是，1月中當周此比率僅13%；佛州當前青壯年人染疫的比率也居全國之冠，往後依序為德拉瓦、賓州、馬里蘭、新澤西、康乃狄克、科羅拉多州等。

公衛專家認為，造成此現象的原因包括年長者接受疫苗者眾，讓該年齡層民眾住院比率下降，以及春季出遊造成的疫情升溫等；邁阿密當地醫院醫師澤耳達(David De La Zerda)表示，青壯年人染疫住院趨勢非但上升，還看到許多健康、沒有肥胖或糖尿病宿疾的民眾陷入重症。

澤耳達表示，這可能是因為年輕人是最後接種疫苗的一群，這些民眾「認為他們不會死於新冠，因此不覺得需要接種疫苗」。

佛州65歲以上民眾至少接種過一劑疫苗的比率為80%，而35歲至55歲間民眾則只有40%。

不過澤耳達表示，雖然年輕民眾染疫死亡機率確實較低，但是陷入重症後，也需要三至四個月的時間，才能感覺到開始好轉，而且還會有持久的後遺症，還有好幾個年輕人肺部纖維化之嚴重，令他們考慮進行肺部移植。

在這樣的背景下，對於州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署法行政命令、廢止防疫緊急措施的做法，約翰霍普金斯衛生安全中心學者透納(Eric Toner)就表示，他不認為有任何可以放鬆的空間。

佛州 疫苗 疫情

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