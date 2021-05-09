需求俱減 全美每日接種跌破200萬人 恐影響群體免疫

全美疫苗接種率，快速降低，各州都要求聯邦減送疫苗。(Getty Images)

新冠疫苗 接種需求與日俱減，各州要求聯邦政府減少供應疫苗；聯邦疾病防治中心(CDC)8日數據顯示，全美每日接種人數已不及200萬人。

從南卡羅來納州到華盛頓州，各州政府紛紛要求聯邦政府供應足夠該州需求的疫苗劑量，上周被地方政府拒絕的疫苗高達數萬劑，凸顯民眾遲疑接種疫苗的問題嚴重。

CDC數據顯示，截至8日，全美人口已有33.9%、1億1262萬6771人完全接種疫苗；45.6%、1億5131萬5505人至少接種一劑疫苗，其中43.2%成人已完全接種疫苗，57.7%成人至少接種一劑疫苗。

CDC截至8日的數據顯示，聯邦配送疫苗目前的七天平均接種量為198萬劑，這是3月2日以來首次低於200萬劑，顯示打疫苗的人數持續遞減，恐影響美國達到群體免疫的標準。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，需要全美70%到85%的民眾接種疫苗才有機會達成群體免疫。

全美疫苗接種率，快速降低，各州都要求聯邦減送疫苗。圖為洛杉磯市7日一處接種站提供獎勵辦法，鼓勵市民接種，但人還是不多。(Getty Images)

聯邦與地方政府盡其所能說服民眾接種疫苗，拜登 的新冠疫情顧問委員會負責人莫西(Vivek Murthy)7日表示，聯邦政府已撥款2億5000萬元給社區組織推廣疫苗，讓預約及疫苗提供過程更透明。

當局根據各州人口比例分配疫苗，因應各州疫苗需求減弱，拜登政府上周宣布，接種需求低的州多出的疫苗會送往需求較高的州。

愛阿華州下周只需要原定疫苗配送量的29%，康乃狄克州26%，南卡州21%，堪薩斯州僅要求9%，威斯康辛州也只要8%。

反觀馬里蘭州、科羅拉多州都下訂全數疫苗，紐約市 亦然，紐約市目前疫苗接種比率，比起自4月中高峰期的逾9萬5000例減少約40%，但紐約市官員希望醫師診所、藥局等小型疫苗接種單位的疫苗供應充足，以鼓勵不願到大型疫苗接種中心打疫苗的民眾。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)說：「我們有需求以維持疫苗有效的供應。」

美國疫苗供過於需，拜登上周宣布將待阿斯特捷利康(AstraZeneca)的疫苗通過安全審查後，與其他國家分享疫苗；這也凸顯全球抗疫的不平等，印度等國面對疫情激增卻缺乏疫苗和各項醫療資源，富國如美則疫苗過剩。