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白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

大量墨西哥人來美打疫苗 航班加開、載客率回溫

編譯柯立偉／綜合8日電

隨著疫苗接種資格的擴大，全美16歲以上成人現在都可以接種；不過，除了美國人之外，所有合法入境的外國人，也多數可以免費接種疫苗，特別是現在美墨邊境就有大量墨西哥人入境，不過他們不是非法移民，而是循正常管道來美接種；許多州對此都樂觀其成，期待「疫苗觀光」的人潮，可以重振萎靡已久的經濟。

為因應日漸攀增的來美人潮，墨西哥航空已針對南德州地區加開航班，現在從墨西哥市飛往休士頓、達拉斯、聖安東尼奧班機的載客率已有明顯回溫，且票價明顯也上漲。

墨西哥由於只針對60歲以上的人安排注射疫苗，目前完整接種的人口只占全國6%，因此許多人來美國尋求接種的機會；根據德州各機場的相關統計，4月份從墨西哥搭機來美的人達20萬7000人次，比3月份17萬7000人與2月份的9萬5000人飆增。

若以全美來說，為接種而入境最多的口岸是休士頓與達拉斯，接著是加州洛杉磯、佛州邁阿密與聖安東尼奧，德州城市就占了前五名中的三名。

除了德州，其他許多州也嗅到這波疫苗商機；佛羅里達州廢除居留要求，只要人在佛州，就可以接種佛州疫苗；阿拉斯加州更宣布6月1日起，所有訪阿旅客均可直接在全州各大機場施打疫苗，以期重振觀光。

這波來美接種潮最大的貢獻就是重振觀光，例如現年56歲的華爾塔因為家族中有人染疫病逝，不願意再等待墨西哥政府「龜步」的疫苗分配速度，而全家北上來美接種；滯美期間，除了日常生活消費以外，還去看了德州太空人隊的比賽，對振興美國疲軟已久的經濟稍有貢獻。

另一名來美接種的墨西哥人米耶荷就表示：「很多人不敢說自己跑到美國打疫苗，但我覺得我是來美國觀光的，對美國、對我們都有好處。」

疫苗 墨西哥 美國

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