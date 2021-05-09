奇招鼓勵打疫苗 送酒送大麻菸 有的還送車

在紐約市聯合廣場上志工(右)遞上一根大麻菸，給任何能證明已打過疫苗的市民，鼓勵全民接種。(歐新社)

送酒、送花、送汽車；美國 各地，為了鼓勵民眾打新冠疫苗 ，奇招百出，最終目的則如病毒學家拉穆森(Angela Rasmussen)所說，不外乎「回歸正常」這四個平凡卻珍貴的字。

美國接種至少一劑疫苗的人已超過1億5000萬，VIDO-InterVac疫苗發展中心的拉穆森說，公衛界早就預料，注射疫苗行動總會來到供過於求的一天，如今，政府要做的是，如何勸服民眾來打疫苗？

維吉尼亞和馬里蘭兩州決定，發現金鼓勵連第一針都還沒打的民眾接受疫苗；新澤西州長墨菲的幕僚想出符合該州休閒文化的點子，和酒商合作，本月份接種第一劑的州民，一律送一瓶啤酒；華府 居民上周到甘迺迪中心打嬌生疫苗，也可獲贈啤酒。

華府8日母親節前夕在首都六個接種中心，頭51名接種民眾可獲贈一束花，這個月接踵者都可獲得「為媽媽打了疫苗」或「為爸爸打了疫苗」的短期紋身。

紐奧良提供「一針換一杯」(a shot for a shot)酒鼓勵民眾，康州也訂了5月兩周鼓勵年輕人前往接種者，獲贈餐廳一杯酒。

不喝酒怎麼辦？華府大麻正義組織費時數月，策畫了「打一針吸一管」活動，全市30個接種中心共420人獲贈一根大麻菸。

紐約在這方面自然不落人後，愛滋病組織ACT UP NY已辦過兩次Joints for Jabs(打一針吸一根)活動，也計畫6月底同志解放遊行日再辦一次。

伊利諾州南部密西西比河岸的藍道爾夫郡很多射擊練靶場，政府鼓勵前去打靶民眾接種疫苗的辦法是，派出行動接種團隊，到當地服務，願意接踵者可獲贈100個飛靶。

曼菲斯給出的獎更大：有機會抽中雪佛蘭Camaro或日產Altima汽車。

專家說，最難「利誘」出來的，是基於意識形態拒打疫苗的人；拉穆森認為應宣傳最大動機不是可喝、可吸、可射擊的有形東西，而是無形的願景──病毒退去，無須再戴口罩，回歸正常的那一天。