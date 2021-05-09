我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

奇招鼓勵打疫苗 送酒送大麻菸 有的還送車

記者張聲肇／綜合報導
在紐約市聯合廣場上志工(右)遞上一根大麻菸，給任何能證明已打過疫苗的市民，鼓勵全民接種。(歐新社)
在紐約市聯合廣場上志工(右)遞上一根大麻菸，給任何能證明已打過疫苗的市民，鼓勵全民接種。(歐新社)

送酒、送花、送汽車；美國各地，為了鼓勵民眾打新冠疫苗，奇招百出，最終目的則如病毒學家拉穆森(Angela Rasmussen)所說，不外乎「回歸正常」這四個平凡卻珍貴的字。

美國接種至少一劑疫苗的人已超過1億5000萬，VIDO-InterVac疫苗發展中心的拉穆森說，公衛界早就預料，注射疫苗行動總會來到供過於求的一天，如今，政府要做的是，如何勸服民眾來打疫苗？

維吉尼亞和馬里蘭兩州決定，發現金鼓勵連第一針都還沒打的民眾接受疫苗；新澤西州長墨菲的幕僚想出符合該州休閒文化的點子，和酒商合作，本月份接種第一劑的州民，一律送一瓶啤酒；華府居民上周到甘迺迪中心打嬌生疫苗，也可獲贈啤酒。

華府8日母親節前夕在首都六個接種中心，頭51名接種民眾可獲贈一束花，這個月接踵者都可獲得「為媽媽打了疫苗」或「為爸爸打了疫苗」的短期紋身。

紐奧良提供「一針換一杯」(a shot for a shot)酒鼓勵民眾，康州也訂了5月兩周鼓勵年輕人前往接種者，獲贈餐廳一杯酒。

不喝酒怎麼辦？華府大麻正義組織費時數月，策畫了「打一針吸一管」活動，全市30個接種中心共420人獲贈一根大麻菸。

紐約在這方面自然不落人後，愛滋病組織ACT UP NY已辦過兩次Joints for Jabs(打一針吸一根)活動，也計畫6月底同志解放遊行日再辦一次。

伊利諾州南部密西西比河岸的藍道爾夫郡很多射擊練靶場，政府鼓勵前去打靶民眾接種疫苗的辦法是，派出行動接種團隊，到當地服務，願意接踵者可獲贈100個飛靶。

曼菲斯給出的獎更大：有機會抽中雪佛蘭Camaro或日產Altima汽車。

專家說，最難「利誘」出來的，是基於意識形態拒打疫苗的人；拉穆森認為應宣傳最大動機不是可喝、可吸、可射擊的有形東西，而是無形的願景──病毒退去，無須再戴口罩，回歸正常的那一天。

疫苗 華府 美國

上一則

長征五號火箭殘骸已入大氣層 落區在馬爾地夫外海

下一則

年輕人少打疫苗…佛州青壯年染疫比率居全國之冠

延伸閱讀

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低
歐盟催美國 別再限制新冠疫苗出口

歐盟催美國 別再限制新冠疫苗出口
富國要替兒童打疫苗 WHO盼先讓全球高風險群接種

富國要替兒童打疫苗 WHO盼先讓全球高風險群接種
輝瑞向FDA申請全面許可 中國國藥獲WHO批准緊急使用

輝瑞向FDA申請全面許可 中國國藥獲WHO批准緊急使用

熱門新聞

比爾蓋茲與梅琳達婚後育有兩女一子，包括25歲的珍妮佛（中間）、21歲的羅里（右一）和18歲的菲比（左一）。取材自臉書

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

2021-05-03 22:58
比爾蓋茲生命中的另一個女人企業家Ann Winblad。蓋茲與梅琳達的婚姻協議中說，蓋茲每年會與Ann在北卡海邊小屋共度長周末。(Getty Images)

蓋茲與前女友每年海邊共度長周末 梅琳達同意

2021-05-05 09:28
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
部分民主黨籍國會議員敦促拜登政府發放第四輪刺激補助，並持續發放至新冠疫情終結為止。(美聯社)

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

2021-05-02 21:08
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
明州泰裔女童薇可‧戴伊，不幸罕見歿於新冠病毒。(取自keloland網視頻)

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

2021-05-02 16:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低