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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

美疫情死亡數被低估？華大：應有90萬人病亡

編譯柯立偉／綜合7日電
根據華盛頓大學分析，美國死於新冠肺炎的人數可能超過90萬人；圖為在加州長灘的一間殯儀館，新冠死者的親友相互擁抱安慰。(Getty Images)
根據華盛頓大學分析，美國死於新冠肺炎的人數可能超過90萬人；圖為在加州長灘的一間殯儀館，新冠死者的親友相互擁抱安慰。(Getty Images)

華盛頓大學(University of Washington)最新的研究結果指出，美國事實上死於新冠肺炎的人數應為90萬人，比官方統計的死亡人數高出了57%；而全球死亡人數預估應為700萬，也比官方的324萬高了不少。

研究人員表示，這份報告比較2020年3月起一年間與之前非疫情年同期的死亡率，並進行權重調整。

研究人員指出，俄羅斯、印度、墨西哥等三國實際死亡人數，應比官方報告多40萬；而日本、埃及、中南美洲國家更嚴重低報，實際死亡人口應比官方報告高出十倍。

報告也預估，9月以前，全球可能還會有250萬人因疫情死亡，其中包括美國約4萬4000人。

雖然華盛頓大學對疫情不樂觀，但全國確實因為疫苗接種的擴大而讓確診率及住院率都顯著下降。根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，過去一周平均每日施打210萬劑疫苗，全國32.8%的人口已完整接種，其中65歲以上老年人口最積極施打，已達70%以上的接種率。全美新增確診數已連續三天低於5萬例，住院病例則維持在4萬例以下。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

倘若華大的這份報告估計確實，則此次疫情死亡人數將超過西元二世紀由羅馬帝國自近東地區帶回歐洲的安東尼奧大流行，成為歷史上致死人數第七多的傳染病，該次疫情造成約500萬人死亡。

相比於其他大學做的同類型研究，華盛頓大學預估的死亡人數非常高，因此也引起學界內部對其研究方法的質疑；維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)的沃爾福博士(Dr. Steven Woolf)表示：「華盛頓大學的研究跟我們的差太多。」

由於美國國內疫情趨緩，加上9日母親節的到來，全美搭機人數屢創新高，6日就有164萬人搭機；雖然比起2019年同期，搭機人數仍少了40%，卻已是疫情爆發以來的最佳表現；因此，包含聯合航空、美國航空、達美航空等美國全球性大型航空公司，7日股價均上漲2%至3%不等，表現出市場對於航空業復甦的期待。

華盛頓大學分析，美國死於新冠肺炎的人數可能超過90萬人，比官方數據高出57%；圖...
華盛頓大學分析，美國死於新冠肺炎的人數可能超過90萬人，比官方數據高出57%；圖為在加州長灘的一間殯儀館，員工在處理新冠死者遺體。(Getty Images)

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